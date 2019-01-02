«Ничего подобного в мире нет»: новосибирские учёные создают термоядерный двигатель

Эксперименты с установкой продлятся до 2021 года

Такие двигатели можно будет использовать для более быстрых полётов на Луну и на Марс
Такие двигатели можно будет использовать для более быстрых полётов на Луну и на Марс


Новосибирские учёные начали серию экспериментов по созданию термоядерного плазменного двигателя для космических ракет — такие двигатели можно будет использовать для более быстрых полётов на Луну и на Марс.


Установку под названием СМОЛА (спиральная магнитная открытая ловушка) запустили в Институте ядерной физики СО РАН в конце 2018 года. Как пояснил корреспонденту НГС заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Александр Бурдаков, ловушка позволяет не только удерживать плазму, но и ускорять её. 


«Вся эта система работает как насос — может вкачивать в одну сторону, в другую. Если она плазму ускоряет, то это и есть плазменный двигатель, который может быть использован как маршевый двигатель для дальних космических полётов — полётов на Луну и на Марс. Такие двигатели смогут разгонять космический аппарат до скорости, недостижимой для химических двигателей», — рассказал Александр Бурдаков.


Учёный уточнил, что эксперименты уже начались и займут два года. 


«Ничего похожего до сих пор не было создано ни в России, ни в мире», — подчеркнул Александр Бурдаков.


Недавно новосибирские учёные из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН нашли новые залежи нефти на севере Новосибирской области.

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