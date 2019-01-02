Теперь не проголосуешь: ЦИК Украины закрыла избирательный участок в Новосибирске

В Новосибирске такой избирательный участок действовал при консульстве Украины

Гражданам Украины нельзя будет проголосовать в консульстве, за этим придётся ехать в Грузию, Финляндию или Казахстан





Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все избирательные участки на территории России — в список попал участок консульства Украины в Новосибирске.





Информация о ликвидации избирательных участков была опубликована 27 декабря на сайте Центральной избирательной комиссии.





Всего ликвидировали 5 участков, действующих на территории России — при посольстве Украины в Москве, генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также при консульствах в Новосибирске и Екатеринбурге. Документ подписан главой украинского центризбиркома Татьяной Слипачук.





В приложениях к документу говорится, что ЦИК расширил границы участков в Хельсинках (Финляндия), Тбилиси (Грузия) и Астане (Казахстан), позволив голосовать в них гражданам Украины, проживающим на территории России. Ближайшие президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.





На момент публикации корреспонденту НГС не удалось получить комментарий консульства Украины в Новосибирске — по телефону отвечал автоответчик.





В конце ноября госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. А в конце декабря служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны известному новосибирскому рэперу Элджею (настоящее имя Алексей Узенюк) — запрет действует 3 года.