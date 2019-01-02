В МЧС рассказали подробности пожара в жилом доме — в огне погиб один из хозяев
Погибшему мужчине было 62 года
В МЧС рассказали подробности пожара, случившегося вечером 1 января в Кочковском районе области — в огне погиб один из хозяев частного дома.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, вызов поступил в 19:45 — в селе Жуланка Кочковского района загорелся частный дом.
«На момент прибытия внутри половины дома происходило интенсивное горение. [В огне] погиб мужчина 56-го года рождения. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров.
Предполагаемая причина рассматривается как неосторожность при курении», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Вчера один из очевидцев пожара Дмитрий сообщал корреспонденту НГС, что пожар произошёл в двухквартирном доме. «С одной стороны — квартира моей бабушки, с другой — второго хозяина. [Бабушка] почувствовала дым, позвонила нам, и сама вышла из дома, сразу побежала к соседям», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Дмитрий.
29 декабря под Новосибирском в Новомошково на пожаре погибли двое мужчин — тогда пожарные сообщили, что отметили рост количества пожаров с гибелью перед праздниками.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото Оксаны Козыревой из архива НГС