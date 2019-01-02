Первое смертельное ДТП в Новом году — иномарка сбила пешехода под Новосибирском

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить есть ли в действиях водителя состав преступления

Пешехода сбил водитель, ехавший навстречу
Пешехода сбил водитель, ехавший навстречу


Сегодня в Тогучинском районе области в ночной аварии погиб пешеход — его сбил водитель, ехавший навстречу.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, ДТП произошло в селе Усть-Каменка в 3:30 ночи. «Управлявший автомобилем Nissan Almera 35-летний мужчина, двигаясь по улице Мира, допустил наезд на пешехода, шедшего по проезжей части во встречном направлении. На вид пешеходу около 50 лет. От полученных травм скончался на месте», — рассказали в пресс-службе.


В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, которые проводят доследственную проверку. «Есть ли состав преступления в действиях водителя или нет. Будем устанавливать личность погибшего, скорее всего это житель Усть-Каменки», — сказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 


Это первое смертельное ДТП в Новом году, добавили в пресс-службе.


За день 31 декабря и ночь 1 января новосибирские автоинспекторы в рамках акции «Нетрезвый водитель» поймали 8 пьяных водителей — двое из них попались повторно. Акция будет продолжаться до 9 января.

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