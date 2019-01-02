В Магнитогорске при задержании предполагаемых террористов взорвалась маршрутка

По предварительным данным, именно они устроили взрыв в доме на Карла Маркса 31 декабря

В центре Магнитки вспыхнула маршрутка
В центре Магнитки вспыхнула маршрутка

Вечером 1 января в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса, 96 взорвалось маршрутное такси. Погибли три человека, эту информацию подтвердил телеграм-канал губернатора Челябинской области. Очевидцы рассказывают, что рядом с маршруткой лежит тело водителя, в салоне — ещё два трупа. 


Как рассказал 74.ru очевидец произошедшего Данил, маршрутка взорвалась на перекрёстке проспекта Карла Маркса и улицы Правды. Машина выгорела полностью.


Зарево было видно издалека
Зарево было видно издалека


В пресс-центре ГУ МЧС региона отказались комментировать случившееся, сообщив, что работают правоохранительные органы.


— Произошел хлопок в автомобиле «Газель», — официально прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД региона. — По предварительным данным, причина хлопка — неисправность газового оборудования. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.


По данным 74.ru, маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов. Очевидцы рассказали, что силовики стреляли по «Газели».


Задержание предполагаемых преступников


Один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома на Карла Маркса, там он хранил гексоген, при помощи которого планировался теракт в торговом центре. Силовики подозревают, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов. 


Центр Магнитогорска полностью перекрыт. Всю новую информацию мы сообщаем в онлайн-трансляции о взрыве дома на Карла Маркса

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