Под Новосибирском загорелся частный дом: есть пострадавшие
Пожар произошёл в селе Жуланка — на месте работали пожарные
Сегодня вечером в Кочковском районе Новосибирской области произошло возгорание в частном двухквартирном доме — загорелся жилой дом в селе Жуланка. Как сообщил очевидец, пожар начался около 19:30.
«Дом двухквартирный, то есть на двух хозяев. С одной стороны — квартира моей бабушки, с другой — второго хозяина. [Бабушка] жила одна. Почувствовала дым, позвонила нам, и сама вышла из дома, сразу побежала к соседям», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Дмитрий.
Также он добавил, что есть пострадавшие: хозяин второй квартиры погиб.
«Причина предварительная: что-то с печкой. Также говорят, что у него [хозяина второй квартиры] обогреватель был самодельный, [поэтому], возможно, из-за него произошло возгорание», — сообщил очевидец.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о пожаре в Кочковском районе. «Уточняйте утром», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте работали пожарные. Подробности случившегося уточняются.
26 декабря в одной из девятиэтажек центра Новосибирска вспыхнул пожар — огонь уничтожил кухню и одну комнату.
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Виктория Брылёва
Фото Оксаны Козыревой из архива НГС