Под Новосибирском загорелся частный дом: есть пострадавшие

Пожар произошёл в селе Жуланка — на месте работали пожарные

Возгорание произошло около 19:30
Возгорание произошло около 19:30


Сегодня вечером в Кочковском районе Новосибирской области произошло возгорание в частном двухквартирном доме — загорелся жилой дом в селе Жуланка. Как сообщил очевидец, пожар начался около 19:30.


«Дом двухквартирный, то есть на двух хозяев. С одной стороны — квартира моей бабушки, с другой — второго хозяина. [Бабушка] жила одна. Почувствовала дым, позвонила нам, и сама вышла из дома, сразу побежала к соседям», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Дмитрий.


Также он добавил, что есть пострадавшие: хозяин второй квартиры погиб. 


«Причина предварительная: что-то с печкой. Также говорят, что у него [хозяина второй квартиры] обогреватель был самодельный, [поэтому], возможно, из-за него произошло возгорание», — сообщил очевидец.


В ГУ МЧС России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть информацию о пожаре в Кочковском районе. «Уточняйте утром», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.


На месте работали пожарные. Подробности случившегося уточняются.


26 декабря в одной из девятиэтажек центра Новосибирска вспыхнул пожар — огонь уничтожил кухню и одну комнату.

Прочтений: 1195

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено