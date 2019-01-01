Новосибирск за год опустился на 34 позиции в рейтинге «Город России»

Целый год россияне голосовали за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город

По итогам голосования Новосибирск занял позиции выше, чем Москва: столица России на 71-м месте
По итогам голосования Новосибирск занял позиции выше, чем Москва: столица России на 71-м месте


Завершилось всероссийское интернет-голосование «Город России»: в течение года россияне выбирали самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город. Новосибирск занял 56-е место в общем рейтинге, сообщается на сайте голосования. 


Как сообщают создатели проекта, в голосовании могли принять участие все желающие и выбрать город, «достойный стать национальным символом».


Жители России делали свой выбор среди 83 городов. По итогам голосования, Новосибирск расположился на 56-м месте, набрав 3 327 голосов — город за год опустился на 34 позиции. В прошлом году он занимал 22-е место, тогда за него проголосовали 34 280 человек. Самое высокое место в этом рейтинге столица Сибири занимала в 2013 году — 21-е.


На первом месте рейтинга оказался Владикавказ, набравший 400 010 голосов, на втором — Владивосток, у которого 175 214 голосов, на третьем — Чебоксары: 153 631 голос. 


Завершает рейтинг Нарьян-Мар, который набрал всего 422 голоса. 


Недавно НГС писал о том, что Новосибирск занял второе место в рейтинге собачников.  

Прочтений: 630

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено