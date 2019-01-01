Новосибирск за год опустился на 34 позиции в рейтинге «Город России»

Целый год россияне голосовали за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город

По итогам голосования Новосибирск занял позиции выше, чем Москва: столица России на 71-м месте





Завершилось всероссийское интернет-голосование «Город России»: в течение года россияне выбирали самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город. Новосибирск занял 56-е место в общем рейтинге, сообщается на сайте голосования.





Как сообщают создатели проекта, в голосовании могли принять участие все желающие и выбрать город, «достойный стать национальным символом».







Жители России делали свой выбор среди 83 городов. По итогам голосования, Новосибирск расположился на 56-м месте, набрав 3 327 голосов — город за год опустился на 34 позиции. В прошлом году он занимал 22-е место, тогда за него проголосовали 34 280 человек. Самое высокое место в этом рейтинге столица Сибири занимала в 2013 году — 21-е.





На первом месте рейтинга оказался Владикавказ, набравший 400 010 голосов, на втором — Владивосток, у которого 175 214 голосов, на третьем — Чебоксары: 153 631 голос.







Завершает рейтинг Нарьян-Мар, который набрал всего 422 голоса.





Недавно НГС писал о том, что Новосибирск занял второе место в рейтинге собачников.