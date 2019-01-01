Путин наградил работников здравоохранения Новосибирской области
В список отличившихся попали четыре представителя Новосибирской области
Владимир Путин подписал очередной указ о присуждении государственных наград и почетных званий — в списке оказались жители Новосибирской области, которые работают в сфере здравоохранения. Указ президента был опубликован 31 декабря на государственном портале правовой информации.
За большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, а также многолетнюю добросовестную работу орденом Почёта награждён Сергей Дорофеев, главный врач Городской клинической поликлиники № 1. Это не первая президентская награда, ранее Сергей Дорофеев получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Отличник здравоохранения Российской Федерации». В 2011–2016 годах Сергей Дорофеев представлял Новосибирскую область в Государственной думе шестого созыва, а в 2017 году возглавил поликлинику № 1 в центре города.
Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получила Людмила Ковригина, врач-терапевт Городской клинической поликлиники № 1.
Также звание «Заслуженный работник здравоохранения» получили Сергей Федоров, заведующий отделением «Новосибирского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы» и Алла Четырина, врач «Новосибирского клинического центра крови».
В ноябре Владимир Путин наградил учёного из Академгородка за заслуги в развитии науки и многолетнюю добросовестную работу.
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Виктория Брылёва
Фото npc-nsk.ru