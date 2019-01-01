Сравни со своей ёлкой: рейтинг снежных городков из 15 городов России

Самый дорогой городок с самой высокой ёлкой оказался в Красноярске

Стоимость главного ледового городка в Новосибирске - 14 миллионов рублей





Сеть городских порталов сравнила снежные городки и ёлки в 15 городах России - стоимость городка в Новосибирске оказалась средней.





В рейтинге сравнивается стоимость и площадь городков, а также высота ёлок и горок.





Самым дорогим в рейтинге оказался снежный городок из Красноярска - он стоит 51 миллион рублей. Здесь же и самая высокая ёлка в рейтинге - 55 метров.





Главная ёлка Красноярска стоит на острове Татышев









На втором месте по высоте ёлки оказалась Уфа - здесь высота новогоднего дерева 30 см.





В Уфе ёлку расположили на площади Ленина





В Тюмени ёлка оказалась ещё немного ниже - 28 метров.





Городская ёлка в Тюмени стоит на площади возле драмтеатра





Высота ёлки в Самаре - 25 метров.





В Самаре ёлку поставили на площади Куйбышева





Ёлка в Перми расположена перед Театром-Театром, её высота 22 метра. Городок в Перми называется «Ветер с Востока» и посвящен культурным символам Китая, Японии и Кореи.





Большая горка сделана в виде японского замка Химэдзи — Белой цапли. Еще одна изображает шелковую ширму — как мы знаем из уроков истории, технологию изготовления этого материала раньше знали только избранные. Имеется и фрагмент Великой Китайской стены.





Также как пермская - новосибирская, омская и нижегородская ёлки высотой 22 метра.









Ёлка в Омске стоит в парке 30-летия ВЛКСМ





В Екатеринбурге высота ёлки - 21 метр.









В Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Ярославле ёлки высотой 20 метров.





Ёлка в Челябинске









Ёлка в Волгограде





В Ярославле власти решили не покупать новую ёлку — поставили старую





А в Архангельске и Кургане - самые маленькие ёлки: 17 и 15 метров.





В Архангельске ёлка стоит на площади Ленина



