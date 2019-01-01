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Сравни со своей ёлкой: рейтинг снежных городков из 15 городов России

Самый дорогой городок с самой высокой ёлкой оказался в Красноярске

Стоимость главного ледового городка в Новосибирске - 14 миллионов рублей
Стоимость главного ледового городка в Новосибирске - 14 миллионов рублей


Сеть городских порталов сравнила  снежные городки и ёлки в 15 городах России - стоимость городка в Новосибирске оказалась средней.


В рейтинге сравнивается стоимость и площадь городков, а также высота ёлок и горок.


Самым дорогим в рейтинге оказался снежный городок из Красноярска - он стоит 51 миллион рублей. Здесь же и самая высокая ёлка в рейтинге - 55 метров.


Главная ёлка Красноярска стоит на  острове Татышев
Главная ёлка Красноярска стоит на  острове Татышев


Сравни со своей ёлкой: рейтинг снежных городков из 15 городов России


На втором месте по высоте ёлки оказалась Уфа - здесь высота новогоднего дерева 30 см.


В Уфе ёлку расположили на площади Ленина
В Уфе ёлку расположили на площади Ленина


В Тюмени ёлка оказалась ещё немного ниже - 28 метров.


Городская ёлка в Тюмени стоит на площади возле  драмтеатра
Городская ёлка в Тюмени стоит на площади возле  драмтеатра


Высота ёлки в Самаре - 25 метров.


В Самаре ёлку поставили на площади Куйбышева
В Самаре ёлку поставили на площади Куйбышева


Ёлка в Перми  расположена перед Театром-Театром, её высота 22 метра. Городок в Перми называется «Ветер с Востока» и посвящен культурным символам Китая, Японии и Кореи.


Большая горка сделана в виде японского замка Химэдзи — Белой цапли. Еще одна изображает шелковую ширму — как мы знаем из уроков истории, технологию изготовления этого материала раньше знали только избранные. Имеется и фрагмент Великой Китайской стены.
Большая горка сделана в виде японского замка Химэдзи — Белой цапли. Еще одна изображает шелковую ширму — как мы знаем из уроков истории, технологию изготовления этого материала раньше знали только избранные. Имеется и фрагмент Великой Китайской стены.


Также как пермская - новосибирская, омская и нижегородская ёлки высотой 22 метра.



Ёлка в Омске стоит в парке 30-летия ВЛКСМ
Ёлка в Омске стоит в парке 30-летия ВЛКСМ


В Екатеринбурге высота ёлки - 21 метр.


Сравни со своей ёлкой: рейтинг снежных городков из 15 городов России


В Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Ярославле ёлки высотой 20 метров.


Ёлка в Челябинске
Ёлка в Челябинске



Ёлка в Волгограде
Ёлка в Волгограде


В Ярославле власти решили не покупать новую ёлку — поставили старую
В Ярославле власти решили не покупать новую ёлку — поставили старую


А в Архангельске и Кургане - самые маленькие ёлки: 17 и 15 метров.


В Архангельске ёлка стоит на площади Ленина
В Архангельске ёлка стоит на площади Ленина


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