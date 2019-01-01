Сравни со своей ёлкой: рейтинг снежных городков из 15 городов России
Самый дорогой городок с самой высокой ёлкой оказался в Красноярске
Сеть городских порталов сравнила снежные городки и ёлки в 15 городах России - стоимость городка в Новосибирске оказалась средней.
В рейтинге сравнивается стоимость и площадь городков, а также высота ёлок и горок.
Самым дорогим в рейтинге оказался снежный городок из Красноярска - он стоит 51 миллион рублей. Здесь же и самая высокая ёлка в рейтинге - 55 метров.
На втором месте по высоте ёлки оказалась Уфа - здесь высота новогоднего дерева 30 см.
В Тюмени ёлка оказалась ещё немного ниже - 28 метров.
Высота ёлки в Самаре - 25 метров.
Ёлка в Перми расположена перед Театром-Театром, её высота 22 метра. Городок в Перми называется «Ветер с Востока» и посвящен культурным символам Китая, Японии и Кореи.
Также как пермская - новосибирская, омская и нижегородская ёлки высотой 22 метра.
В Екатеринбурге высота ёлки - 21 метр.
В Челябинске, Волгограде, Ростове-на-Дону и Ярославле ёлки высотой 20 метров.
А в Архангельске и Кургане - самые маленькие ёлки: 17 и 15 метров.
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Елена Громкова
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