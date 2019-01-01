Сибиряки устроили долгий заезд на велосипедах после новогодней ночи

Новосибирцы решили начать новый год с зимнего заезда





Сегодня утром, 1 января, два десятка новосибирцев собрались у цирка, чтобы устроить заезд на велосипедах.





«Обычно катаемся, если такая погода и потеплее, как сегодня: Заельцовский парк и до обкомовских дач. Если холодно бывает, то на площадь Ленина под градусник съездим, сфотографируемся и по домам», — рассказал корреспонденту НГС организатор заезда Игорь Березёнков.





Сегодня велосипедисты собрались возле цирка в 11:00. По словам Игоря, дома он был около 14:00.





Березёнков отметил, что традиция первоянварских заездов появилась ещё в 80-х годах прошлого века. Идея с заездами возродилась в начале «нулевых» этого века.





«В городе много разных велоклубов, разных велодвижений: кто-то до парка ездит, кто-то дикие марафоны катает. А первого января все эти люди собираются вместе — это такая сборная команда», — отметил организатор.







Традиция посленовогодних заездов в Новосибирске появилась ещё в 80-х годах





Участники стартовали от цирка





Всего в заезде приняли участие около 20 человек





На улице во время заезда было –15 градусов





Путь занял несколько километров и часов





В прошлом году среди велопробегов был карнавальный заезд — 11 августа из новосибирского парка «Городское начало» стартовала колонна из сотен велосипедистов.