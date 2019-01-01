Котику Ёши нашли попутчика из Китая — зверька привезли в Новосибирск перед Новым годом
Сейчас волонтёры ищут ему новых хозяев
Накануне Нового года в Новосибирск из Китая привезли кота Ёши — волонтёры нашли попутчика, который помог ему переехать.
История котёнка Ёши стала известна после того, как один из волонтёров был в командировке и нашёл котёнка возле отеля в Китае и решил спасти его. Чтобы перевезти кота, волонтёры собирали деньги, оформляли документы и чипировали его.
Они также объявили о поиске попутчика для животного, и после этого откликнулось несколько человек.
«Люди откликались, но по датам там не очень подходило. Написала девушка, у которой молодой человек оттуда вылетает как раз 30-го числа, 31-го он прилетает сюда. Этого времени было достаточно, чтобы оформить на него все документы», — рассказала корреспонденту НГС волонтёр благотворительного фонда «Варежка» Светлана Пальчунова.
Светлана отметила, что с молодым человеком общался её муж, а также женщина, которая в Китае занимается отправкой бездомных животных в другие страны.
«Так как она имеет опыт в том, чтобы отправлять животных именно самолётом, она могла даже без сопровождения отправить. Но человек откликнулся и взял на себя ответственность привезти котёнка. Он сделал это из абсолютно добрых побуждений», — отметила Светлана.
Сейчас Ёши живёт у волонтёров, ему подыскивают хозяина.
«На него уже есть желающие. Ему ещё надо ряд процедур провести, в том числе кастрацию. Это первое, что нужно сделать, потому что он уже довольно взрослый, подросток, ему месяцев семь. Как раз меняются зубы, ему ещё нужно парочку прививок поставить», — пояснила Светлана Пальчунова.
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Елена Громкова
Фото предоставлены Светланой Пальчуновой