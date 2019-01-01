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К тарифам на скидку при пересадке на метро подключились новые трамваи

Скидка появилась на двух левобережных маршрутах

Прежде со скидкой на станцию метро «Площадь Маркса» можно было пересаживаться только с двух троллейбусов
Прежде со скидкой на станцию метро «Площадь Маркса» можно было пересаживаться только с двух троллейбусов


В Новосибирске к проекту «Сетевая поездка», который позволяет совершать вторую поездку бесплатно или с 50-процентной скидкой, подключились новые маршруты.


Теперь скидку в 50% могут получить пассажиры, которые пересаживаются с трамваев № 3 и № 16 на станцию метро «Площадь Маркса» или обратно.


Такое же правило уже действует на троллейбусных маршрутах № 29 и 29к, а также на маршруте № 14 при пересадке на станцию метро «Заельцовская».


Также сейчас продолжает действовать 100% скидка на вторую поездку при пересадке между трамвайными и троллейбусными маршрутами


Чтобы пользоваться скидками в 50% и 100%, нужно приобрести карту ЕТК-онлайн.


Кроме того, с сегодняшнего дня начинает действовать скидка в 1 рубль по карте ЕТК, которую отменяли в декабре 2017 года.

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