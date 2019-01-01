К тарифам на скидку при пересадке на метро подключились новые трамваи
Скидка появилась на двух левобережных маршрутах
В Новосибирске к проекту «Сетевая поездка», который позволяет совершать вторую поездку бесплатно или с 50-процентной скидкой, подключились новые маршруты.
Теперь скидку в 50% могут получить пассажиры, которые пересаживаются с трамваев
Такое же правило уже действует на троллейбусных маршрутах
Также сейчас продолжает действовать 100% скидка на вторую поездку при пересадке между трамвайными и троллейбусными маршрутами.
Чтобы пользоваться скидками в 50% и 100%, нужно приобрести карту ЕТК-онлайн.
Кроме того, с сегодняшнего дня начинает действовать скидка в 1 рубль по карте ЕТК, которую отменяли в декабре 2017 года.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова