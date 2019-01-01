Автоинспекторы поймали 8 пьяных водителей за последний день декабря и новогоднюю ночь

Двое из восьми водителей уже попадались на пьяной езде





Новосибирские автоинспекторы поймали 8 пьяных водителей за последние сутки — день 31 декабря и ночь 1 января.





Об этом сообщил корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. По его данным, двое из них попались повторно.





Водителей поймали во время акции «Нетрезвый водитель». Она будет продолжаться до 9 января.





В праздничные дни ГИБДД будет усиленно искать пьяных на дорогах.





Перед выходными в автоинспекции напоминали, что за езду в пьяном виде водителям грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Если водитель попадётся на этом нарушении повторно, то это обернётся для него уголовным наказанием — суд может дать нарушителю до двух лет лишения свободы.





Также в ГИБДД добавили, что новосибирцы могут сообщить о пьяных водителях автоинспекторам по телефонам: 220–70–77, 232–23–21 или 232–85–40.