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Видео: двухлетний мальчик застрял в салоне автомобиля на улице Петухова

Сотрудники МАСС за полторы минуты открыли дверь

Во время происшествия автомобиль был на прогреве
Во время происшествия автомобиль был на прогреве


Накануне, 31 декабря, в Новосибирске на улице Петухова в машине застрял двухлетний мальчик — у автомобиля заблокировались двери.


«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. К счастью, автомобиль находился на прогреве, и ребёнку было тепло. 


Мальчик, расположившись в кресле, наблюдал, как перед машиной ходит перепуганный отец.


Спасателям понадобилось полторы минуты, чтобы разблокировать переднюю дверь автомобиля и обеспечить родителям ребёнка доступ в салон», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.


Спасатели отмечают, что ребёнок не пострадал и в медпомощи не нуждался.


Свою спасательную операцию сотрудники МАСС сняли на видео.



21 декабря похожий случай произошёл на улице Дивногорской в Ленинском районе.

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