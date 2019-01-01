Видео: двухлетний мальчик застрял в салоне автомобиля на улице Петухова
Сотрудники МАСС за полторы минуты открыли дверь
Накануне, 31 декабря, в Новосибирске на улице Петухова в машине застрял двухлетний мальчик — у автомобиля заблокировались двери.
«На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. К счастью, автомобиль находился на прогреве, и ребёнку было тепло.
Мальчик, расположившись в кресле, наблюдал, как перед машиной ходит перепуганный отец.
Спасателям понадобилось полторы минуты, чтобы разблокировать переднюю дверь автомобиля и обеспечить родителям ребёнка доступ в салон», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.
Спасатели отмечают, что ребёнок не пострадал и в медпомощи не нуждался.
Свою спасательную операцию сотрудники МАСС сняли на видео.
21 декабря похожий случай произошёл на улице Дивногорской в Ленинском районе.
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Елена Громкова
Видео vk.com/mass54
Скриншот видео