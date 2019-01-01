В Новосибирске наступил 2019 год: город проснулся в запустении

Трансляция обновляется

Машин в городе практически нет





Новосибирцы пережили первую ночь 2019 года — сегодня в городе и на дорогах пусто: жители города не торопятся покидать свои квартиры.





НГС начинает онлайн-трансляцию о посленовогоднем утре Новосибирска. Если вы решили сегодня остаться дома или всё-так осмелились пойти погулять — присылайте ваши фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.



