В Новосибирске наступил 2019 год: город проснулся в запустении
НГС начинает онлайн-трансляцию о том, как жители проводят первое утро января
Новосибирцы пережили первую ночь 2019 года — сегодня в городе и на дорогах пусто: жители города не торопятся покидать свои квартиры.
НГС начинает онлайн-трансляцию о посленовогоднем утре Новосибирска. Если вы решили сегодня остаться дома или всё-так осмелились пойти погулять — присылайте ваши фото через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
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Елена Громкова
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