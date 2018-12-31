В новосибирском автобусе детям раздали мандарины

Новогоднюю акцию провёл экипаж маршрута № 60

Сегодня днём на 60-м маршруте экипаж автобуса раздавал мандарины детям — необычная акция в Новосибирске прошла в честь наступающего Нового года.







«Народ в шоке был, детям и родителям приятно было», — рассказал корреспонденту НГС водитель автобуса Вадим Кобец.







В минувшую пятницу новогоднюю акцию провела городская ГИБДД — полицейский Дед Мороз со Снегурочкой раздали автомобилистам мороженое и безалкогольное шампанское. Акция началась днём на островке безопасности посреди площади. Сотрудники ГИБДД останавливали машины, а после недоумённых взглядов водителей поздравляли с Новым годом и дарили шампанское, а детям в машине — мороженое.





А в четверг, 27 декабря, сотрудник ГИБДД подарил 6-летнему новосибирцу форму ДПС — о таком подарке мальчик написал на открытке, которую повесили на новогоднюю ёлку в одном из гипермаркетов.





Поздравления были приятны и детям, и взрослым





Перед Новым годом корреспондент НГС больше часа провела с предновогодним Владимиром Путиным, внимательно переслушивая всё, о чём он говорил за 14 лет своего правления, и всё, что он успел пожелать за это время россиянам. Проверьте, сможете ли вы узнать год праздничного обращения президента по его тексту. Предупреждаем: будет сложно, а в некоторых вопросах есть подвохи!

