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«Момент для всех торжественный»: новосибирцы встретили Новый год в проруби

В полночь сибиряки в воде поздравляют друг друга с праздником

Новосибирцы ровно в полночь забрались в прорубь
Новосибирцы ровно в полночь забрались в прорубь


Десять членов клуба «Белые медведи» третий год подряд встретили Новый год в проруби — они встречаются перед боем курантов и ровно в полночь забираются в воду. 


«Сам момент Нового года встречаем в проруби, — объяснил корреспонденту НГС член клуба Виталий Панасюк. — В 00:00 мы находимся в воде. Иллюминировано там всё водостойкими специальными гирляндами. Бенгальские огни поджигаем, кричим: "С новым годом!"». 






Панасюк отметил, что в планах посмотреть поздравление президента в воде — но в этом году для осуществления задумки не хватило технических возможностей, поэтому эту идею перенесли на следующий год. 


«Всё проходит без алкоголя, в спортивно-оздоровительном формате, — объяснил Панасюк. — Это момент для всех торжественный. Потом расходимся по домам и уже семьями празднуем». 


Перед Новым годом корреспондент НГС больше часа провела с предновогодним Владимиром Путиным, внимательно переслушивая всё, о чём он говорил за 14 лет своего правления, и всё, что он успел пожелать за это время россиянам. Проверьте, сможете ли вы узнать год праздничного обращения президента по его тексту. Предупреждаем: будет сложно, а в некоторых вопросах есть подвохи!

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