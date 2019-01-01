«Момент для всех торжественный»: новосибирцы встретили Новый год в проруби

Новосибирцы ровно в полночь забрались в прорубь





Десять членов клуба «Белые медведи» третий год подряд встретили Новый год в проруби — они встречаются перед боем курантов и ровно в полночь забираются в воду.





«Сам момент Нового года встречаем в проруби, — объяснил корреспонденту НГС член клуба Виталий Панасюк. — В 00:00 мы находимся в воде. Иллюминировано там всё водостойкими специальными гирляндами. Бенгальские огни поджигаем, кричим: "С новым годом!"».























Панасюк отметил, что в планах посмотреть поздравление президента в воде — но в этом году для осуществления задумки не хватило технических возможностей, поэтому эту идею перенесли на следующий год.





«Всё проходит без алкоголя, в спортивно-оздоровительном формате, — объяснил Панасюк. — Это момент для всех торжественный. Потом расходимся по домам и уже семьями празднуем».





Перед Новым годом корреспондент НГС больше часа провела с предновогодним Владимиром Путиным, внимательно переслушивая всё, о чём он говорил за 14 лет своего правления, и всё, что он успел пожелать за это время россиянам. Проверьте, сможете ли вы узнать год праздничного обращения президента по его тексту. Предупреждаем: будет сложно, а в некоторых вопросах есть подвохи!