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«Ушёл в час ночи»: в Новосибирске ищут пенсионера в кепке

Волонтёры уточнили, что мужчине может потребоваться серьёзная медицинская помощь

Олег Зубаков может нуждаться в медицинской помощи
Олег Зубаков может нуждаться в медицинской помощи

Новосибирские полиция и волонтёры ищут без вести пропавшего 30 декабря 75-летнего Олега Сергеевича Зубакова. 


«Около часу ночи ушёл из дома по улице Железнодорожная. Куда пошёл — не сказал. У него проблемы со здоровьем, возможно, ему требуется серьёзная медицинская помощь», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


Согласно информации в ориентировке, рост пропавшего мужчины около 160–165 см, плотное телосложение, седые прямые волосы длиной почти по плечи, глаза голубые. 


В день пропажи Зубаков был одет в серый пуховик, синие джинсы, жёлтые ботинки и чёрную кепку с козырьком. 


Знающих что-либо о местонахождении Олега Зубакова просят обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 700–54–52 или 112. 


В начале декабря волонтёры добровольного поискового отряда «Лиза Алерт» предупредили новосибирцев о ложной рассылке, в которой сообщается о пропавшем ребёнке.

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