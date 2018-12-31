«Текст написался в пробках и очередях»: певица из Новосибирска сняла клип о любви к 1 января

Солистка группы Lentos & Dым Лена Волкова

Новосибирская певица Лена Волкова, больше известная как солистка группы Lentos & Dым, выпустила клип об ожидании 1 января — новое видео опубликовано на личных страницах в социальных сетях исполнительницы.







«Просто так запарилась перед Новым годом, такое было безумие, суматоха и неразбериха, что психанула и написала текст, да он сам написался в пробках, очередях, задержках рейсов, — рассказала корреспонденту НГС Лена Волкова. — Потом психанула и тут же сняла видео, по дороге домой с аэропорта, можно сказать. Заодно разведала обстановку на центральной улице города. Честно, она оказалась не самой новогодней, а в заключение ещё и массовую драку можно было наблюдать на выезде с Урицкого, и я ещё раз убедилась, Новый год — это праздник тогда, когда ты ещё ребёнок. Взрослые всегда всё портят».









Сейчас Lentos & Dым пишут третий альбом, который обещают сделать «мрачным». Ранее новосибирский дуэт двух рэперов прославился среди поклонников хип-хоп-культуры благодаря шутливым текстам и танцевальным мелодиям.







Один из самых запоминающихся клипов группа сняла накануне 14 февраля — Дмитрий и Лена превратили семейную ссору в рэп-баттл.