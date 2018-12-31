«Решили к году хрюши сделать из всех хрюш»: новосибирцы жалуются на отключение воды под Новый год
На улице Обской воды нет с 30 декабря
Жители дома № 139 по улице Обская жалуются на отключение воды — по словам местных жителей, воду отключили ещё ночью 30 декабря и не включили до сих пор.
«Опять где-то трубы прорвало, сразу две: и с горячей, и с холодной водой, — негодует жительница дома Ирина Шахова. — Спасибо за праздничное настроение! Ни помыться, ни приготовить, ни в туалет сходить. Решили к году хрюши сделать из всех хрюш?».
По словам Шаховой, никого из жильцов не предупреждали о возможном отключении воды, и какой-либо информации об этом на стенде в подъездах дома нет до сих пор.
Несколько дней назад коммунальщики отключили отопление и горячую воду почти в пятидесяти домах Новосибирска — это сделали, чтобы устранить дефекты, которые обнаружили на теплотрассах.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой