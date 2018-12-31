«Решили к году хрюши сделать из всех хрюш»: новосибирцы жалуются на отключение воды под Новый год

В доме № 139 по улице Обская нет ни холодной, ни горячей воды

Жители дома № 139 по улице Обская жалуются на отключение воды — по словам местных жителей, воду отключили ещё ночью 30 декабря и не включили до сих пор.







«Опять где-то трубы прорвало, сразу две: и с горячей, и с холодной водой, — негодует жительница дома Ирина Шахова. — Спасибо за праздничное настроение! Ни помыться, ни приготовить, ни в туалет сходить. Решили к году хрюши сделать из всех хрюш?».







По словам Шаховой, никого из жильцов не предупреждали о возможном отключении воды, и какой-либо информации об этом на стенде в подъездах дома нет до сих пор.





Несколько дней назад коммунальщики отключили отопление и горячую воду почти в пятидесяти домах Новосибирска — это сделали, чтобы устранить дефекты, которые обнаружили на теплотрассах.