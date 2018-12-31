Под Новосибирском «Мазда» вылетела на встречку: водитель погибла, дети доставлены в больницу
Травмы получили двухлетний мальчик и десятилетняя девочка
30 декабря примерно в 16:40 на 110-м километре трассы Сибирь Р-255 в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП — погибла 34-летняя жительница Кемерова, управляющая автомобилем «Мазда».
Женщина ехала в сторону Новосибирска. «Не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Вольво", — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В результате ДТП погибла водитель "Мазды", двое несовершеннолетних пассажиров — десятилетняя девочка и двухлетний мальчик — доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести».
В ведомстве подчеркнули, что сейчас проводится доследственная проверка, которая установит причины и обстоятельства аварии.
В тот же день утром на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла другая жёсткая авария — из-за ДТП погибли трое человек, в том числе дети 10 и 12 лет.
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Алёна Истомина
Фото Ольги Бурлаковой