Под Новосибирском «Мазда» вылетела на встречку: водитель погибла, дети доставлены в больницу

Полицейские проводят доследственную проверку

30 декабря примерно в 16:40 на 110-м километре трассы Сибирь Р-255 в Болотнинском районе произошло смертельное ДТП — погибла 34-летняя жительница Кемерова, управляющая автомобилем «Мазда».







Женщина ехала в сторону Новосибирска. «Не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем "Вольво", — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В результате ДТП погибла водитель "Мазды", двое несовершеннолетних пассажиров — десятилетняя девочка и двухлетний мальчик — доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести».





В ведомстве подчеркнули, что сейчас проводится доследственная проверка, которая установит причины и обстоятельства аварии.







В тот же день утром на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла другая жёсткая авария — из-за ДТП погибли трое человек, в том числе дети 10 и 12 лет.