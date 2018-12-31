Ревнивец с топором: сибиряк покалечил работника цеха из-за ревности к жене

42-летний потерпевший был доставлен в больницу с переломами

Сотрудники полиции в тот же вечер задержали подозреваемого

На 42-летнего рабочего напал вооружённый топором мужчина — он ударил потерпевшего обухом по голове и груди. Инцидент произошёл вечером 29 декабря в городе Болотное Новосибирского района в производственном цехе одного из предприятий.







Потерпевший был доставлен на скорой в больницу — врачи диагностировали у мужчины множественные травмы головы и грудной клетки. В тот же вечер полицейские задержали подозреваемого — 27-летнего жителя Болотного, ранее судимого за кражу.





«Полицейские выяснили, что инцидент произошел в производственном цехе одного из предприятий, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — В ходе конфликтной ситуации, возникшей на почве ревности, подозреваемый нанес пострадавшему удары обухом топора в область головы и груди».







В ведомстве уточнили, что подозреваемый приревновал потерпевшего к своей жене, и специально, чтобы разобраться в конфликте, пришёл на работу к предполагаемому сопернику.





Сейчас в отношении ревнивого мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), если вина 27-летнего жителя Болотного будет доказана, то ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.





Похожий случай произошёл в Новосибирске, тут 30-летний новосибирец пойдёт под суд за нападение на сотрудницу магазина «Эльдорадо» — мужчина хотел выяснить, с кем встречается его бывшая супруга, и приехал к ней на работу с кухонным ножом.