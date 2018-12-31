В Магнитогорске от взрыва обрушился подъезд жилого дома, погибли два человека

Рухнули перекрытия с третьего по десятый этаж

Взрыв произошел около 6 утра
Взрыв произошел около 6 утра


Около шести часов утра в жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. По данным МЧС Челябинской области, обрушился подъезд на Карла Маркса, 164.


В результате взрыва погибли два человека. Десять жильцов спасли из-под завалов, среди них один ребенок. Один пострадавший госпитализирован, троим оказали медицинскую помощь.


Как сообщает 74.ru, обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж над аркой между седьмым и шестым подъездами. Повреждены 48 квартир, в которых жили 110 человек.


Видео: Павел Верстов


Жильцов других подъездов эвакуировали, их временно разместили в школах. На месте работают все экстренные службы города. В Магнитогорск приехали губернатор Челябинской области Борис Дубровский и начальник регионального управления МЧС Юрий Буренко.


О ЧП сообщили президенту России Владимиру Путину. По его поручению на место происшествия вылетит глава МЧС Евгений Зиничев.


Для доставки опергруппы МЧС России и спасателей, а также для отправки пострадавших в подмосковном аэропорту Жуковский в готовность приведены два самолета Ил-76 и два самолета Sukhoi Superjet 100.


Наши коллеги из Челябинска рассказывают о последствиях ЧП в режиме онлайн.

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