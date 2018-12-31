«В Толмачёво багажный коллапс»: пассажиры из Москвы больше часа не могли получить свои чемоданы

Пассажирам пришлось больше часа ждать, когда им отдадут их вещи

Пассажиры больше часа ждали, когда им отдадут багаж

Около тридцати пассажиров рейса «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Новосибирск, не могли получить в Толмачёво свой багаж.







Об этом корреспонденту НГС рассказала жительница Новосибирска Любовь, которая сегодня утром встречала родственников в аэропорту.





«В Толмачёво коллапс багажный, — рассказала Любовь. — Прилетевшим не выдают багаж. А в зоне прилёта стоит куча невостребованного багажа, а пассажиров нет возле него. Стоят сумки, непонятно чьи, непонятно кого».







Сибирячка пояснила, что пассажирам отдали багаж только через час.По её словам, пассажирам сотрудники Толмачёво объяснили эту ситуацию «техническими причинами».





В Толмачёво пообещали прокомментировать ситуацию с багажом позже





«Сама я думаю, что это просто связано с трафиком большим», — уточнила Любовь.







В пресс-службе аэропорта Толмачёва пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.





Неделю назад в Новосибирске больше чем на шесть часов задержали вылет рейса в Москву — пассажиры утверждали, что задержка связана с тем, что у самолёта оказалось повреждено колесо, хотя позже в Толмачёво эту информацию опровергли, пояснив, что вылет рейса задерживается по техническим причинам.