«В Толмачёво багажный коллапс»: пассажиры из Москвы больше часа не могли получить свои чемоданы
Пассажирам пришлось больше часа ждать, когда им отдадут их вещи
Около тридцати пассажиров рейса «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Новосибирск, не могли получить в Толмачёво свой багаж.
Об этом корреспонденту НГС рассказала жительница Новосибирска Любовь, которая сегодня утром встречала родственников в аэропорту.
«В Толмачёво коллапс багажный, — рассказала Любовь. — Прилетевшим не выдают багаж. А в зоне прилёта стоит куча невостребованного багажа, а пассажиров нет возле него. Стоят сумки, непонятно чьи, непонятно кого».
Сибирячка пояснила, что пассажирам отдали багаж только через час.По её словам, пассажирам сотрудники Толмачёво объяснили эту ситуацию «техническими причинами».
«Сама я думаю, что это просто связано с трафиком большим», — уточнила Любовь.
В пресс-службе аэропорта Толмачёва пообещали прокомментировать эту ситуацию позже.
Неделю назад в Новосибирске больше чем на шесть часов задержали вылет рейса в Москву — пассажиры утверждали, что задержка связана с тем, что у самолёта оказалось повреждено колесо, хотя позже в Толмачёво эту информацию опровергли, пояснив, что вылет рейса задерживается по техническим причинам.
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Алёна Истомина
Фото предоставлено читательницей НГС