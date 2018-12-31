Главы МЧС и Минздрава России прибыли в Магнитогорск после взрыва в многоэтажке

Мы следим за трагедией в режиме онлайн

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Трагедия произошла на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске

В Магнитогорске ранним утром 31 декабря в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 прогремел взрыв газа. Обрушен подъезд десятиэтажки. Мы следим за трагедией в режиме онлайн.





17:41

Корреспонденты 74.ru сделали прямое включение с места трагедии в нашей группе во «ВКонтакте».





17:32

Ещё один отсыл к лжегазовикам. Арина Макарова рассказывает в соцсетях, что пару дней назад в этом доме ходили и меняли шланги:





— Наш крик ранее не был услышан, и как следствие — такое горе, такая трагедия! Не думаю, что это суицид или кто то грелся газом. Пожалуйста, соответствующие службы проведите проверки во всех домах, где были эти мошенники! Страшно дома находиться, — пишет женщина.







17:30

Глава МЧС Евгений Зиничев, министр здравоохранения Вероника Скворцова прибыли на место происшествия, где находится губернатор Челябинской области.





— Решение по дате объявления траура пока не принято, — сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.







17:13





Работы будут вести круглосуточно. Решается вопрос освещения площадки в тёмное время суток, сообщают региональные власти.





17:08

В школе, куда эвакуировали жильцов пострадавшего дома, очень много казаков, работают волонтёры, люди продолжают нести вещи и приходят с вопросом, куда перевести деньги нуждающимся.





Напоминаем, что реквизиты для этого обнародованы на сайте магнитогорской мэрии.





Люди со всего города везут в штаб тёплые вещи, зарядники для мобильных, питание





Всех разместили в актовом зале





Некоторые готовы помогать пострадавшим деньгами









17:04

Новый глава челябинской митрополии епископ Григорий выразил соболезнования семьям погибших





Новый глава Челябинской митрополии выразил соболезнования по случаю трагедии в Магнитогорске.







— С болью воспринял известие о трагедии, произошедшей 31 декабря в Магнитогорске. Искренне сочувствую пострадавшим. Молюсь за всех, кто погиб, а их родственникам приношу соболезнования. Людям, которые нуждаются в помощи, священнослужители Магнитогорской епархии обязательно окажут духовную поддержку и помощь, — сказал епископ Григорий.







В штабе в Магнитогорске священнослужители уже оказывают помощь





17:03

— На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха, — добавили в МЧС. — Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчёты. Для обследования состояния здания развёрнут прибывший из Екатеринбурга мобильный диагностический комплекс «Стрела-П». С целью прослушивания места обрушения проводится «минута тишины». На месте происшествия организована работа психологов ГУ МЧС России по Челябинской области, ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» (г. Екатеринбург), психологов РСЧС.







Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания





Для обследования состояния здания развёрнут диагностический комплекс «Стрела-П»





17:02

По уточненным данным, в подъезде прописано 111 человек плюс девять человек снимали квартиру (всего — 120). Установлено местонахождение 52 человек (эвакуировано 16 человек, в т.ч. семь детей, погибли четыре человека, госпитализировано четыре человека, в т.ч. два ребенка, удалось связаться с 28 жильцами). Проводится работа по установлению местонахождения 68 человек, добавили в МЧС.







17:00

В аэропорту Магнитогорска сел самолет с главой МЧС России Евгением Зиничевым и министром здравоохранения Вероникой Скворцовой на борту, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.





— На месте обрушения в подъезде дома сотрудники экстренных служб продолжают работу по разбору завалов и спасению людей. Произведена эвакуация жителей соседних подъездов. Включилась в работу прибывшая группировка специализированной пожарно-спасательной части (55 человек, восемь единиц техники), группировка Уральского учебного спасательного центра (103 человека, 19 единиц техники). Развернуто два пункта временного размещения вместимостью 1450 человек: школа № 14, Магнитогорск, ул. Галлиулина, 11/3 (700 человек), школа № 5, Магнитогорск, ул. Сталеваров, 56 (750 человек), — говорится в сообщении МЧС.





В Магнитке ждут главу МЧС Евгения Зиничева





16:56

Версия трагедии из сообщений в соцсетях:





— Я думаю, это из-за тех двух персонажей, которые месяца два ходят по городу и представляются газовщиками (мошенники). И меняют шланги нормальные на свои, за работу берут 1500 рублей, — предполагает Станислав Соколов.







— Живём через дом. Проснулись от ударной волны. Стекла дрожали , жутко, — добавляет Анна Штых.







16:49

В Магнитогорск прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев.





16:48

Семьям погибших во время взрыва в Магнитогорске будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим — по 50 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.









Семьям погибших выплатят по 100 тысяч рублей













16:46

Людей в соцсетях возмущает, что в то время, когда Россия24 фактически в прямом эфире с утра рассказывает о трагедии, на Первом канале всё это время обсуждают, как встретить Новый год. Впрочем, стоит отметить, что днем в новостном выпуске на Первом сюжет о трагедии в Магнитогорске был первым.







У многих вопрос — внесёт ли коррективы в сегодняшнее обращение Владимир Путин.







Дом негласно называли «Зори Урала»









16:45

В соцсетях начинают отмечаться жильцы некоторых квартир, судьба которых до настоящего момента была неизвестна:







Алёна Миронова, Миникаева Фония, 387-я квартира, 7-й подъезд — находятся у дочери.







Татьяна Елисеева, 8-й подъезд, квартира 410. Все живы, находятся к родственников.







Видео: Вадим Архипов





16:41

В арке дома рядом с обрушившимся подъездом виден под обломками автомобиль, предположительно, «Дэу-Нексия». При этом сама арка не обрушилась, что подтверждает озвученную в самом начале силовиками версию об отсутствии следов теракта.







Машина оказалась заблокирована в арке









16:36

На Карла Маркса по стороне, где стоит пострадавший от взрыва дом, движение открыто только для маршруток. С другой стороны ездят легковушки, передает с места событий корреспондент 74.ru. Все магазины в доме, естественно, не работают.







По информации ДПС, перекрыт участок улицы Советской Армии до Завенягина.

Движение на некоторых улицах закрыли









16:26

Корреспондент 74.ru зашёл в пятый подъезд дома, в котором произошёл взрыв, застал там девушку, которая собрала вещи и куда-то уезжает.





Сохраняется угроза падения обломков с верхних этажей





— Очень страшно, не понимали, что происходит, как землетрясение, — рассказала она. — Выбежали на улицу без документов, без всего. Эмчеэсовцы приехали очень быстро, но не могли продраться из-за припаркованных автомобилей. Соседка в пятом подъезде бегала по этажам, стучала по соседям, будила.





16:24

— Там люди кричат, а МЧС стоит, как всегда. Сейчас там проходили — все стоят и курят. Это нормально? — возмущается в соцсетях Артем Дудкин.







Очевидцы говорят, что под завалами слышны стоны





16:17

В спасательной операции задействованы кинологи. К месту происшествия подтащили здоровые тепловые пушки, передает корреспондент 74.ru.





К месту происшествия принесли тепловые пушки





К работе на завалах подключили кинологов





Собаки помогают в поиске людей









Работа осложняется из-за сильного мороза













16:15

Как сообщил каналу «Россия 24» губернатор Челябинской области Борис Дубровский, на месте ЧС организована необходимая работа: завалы разбираются в данный момент, люди из соседних подъездов выведены.







— В течение часа люди были эвакуированы. Взрыв произошел в 6 часов 8 минут, и уже в течение часа жители двух близлежащих подъездов были эвакуированы в теплые помещения — поблизости находится школа № 14, там же расположен оперативный штаб по ЧС, — сказал глава региона. — Кого требовалось эвакуировать, всех вывезли из потенциально опасной зоны. На месте работают специалисты медицины катастроф. Семьям погибших и пострадавших будет оказана всесторонняя помощь. У нас есть маневренный жилой фонд (в Магнитогорске и в городах Челябинской области) — люди будут расселены. Сейчас рассматривается вопрос покупки квартир для расселения семей, которые потеряли единственное жилье.







Несмотря на мороз, люди продолжают ждать новостей





Сейчас решается вопрос, куда расселить жильцов дома





16:13

Магнитогорцы переживают за родных и знакомых и просят откликнуться тех, кто хоть что-то о них знает.





— Может кто-нибудь что-то знает о Веряскиных Тамаре и Ксении из этого подъезда. Не можем с ними связаться, — интересуется Оксана Барышникова. — Мы были часов в 10 утра в штабе, о них ничего не было известно. Сейчас не могу дозвониться в штаб.









16:09





В оцеплении рядом с местом трагедии работают сотрудники полиции и МЧС. Корреспонденты 74.ru отправляются в оперативный штаб.





16:08

— У моей жены подруга работает на станции переливания крови. Говорит, что бригада создана, пока всё есть. Конечно, будет зависеть от количества раненых и групп крови, — рассказывает житель Магнитогорска Евгений Сидоров.







16:06

Тем временем тролли продолжают вбрасывать в соцсети ложную информацию о трагедии, сообщая о 43 погибших и более.







Дом выглядит, как в фильме ужасов









16:06

Дворы вокруг места трагедии просыпали щебнем, чтобы спецтехнике было легче проехать. Рядом куча фур для вывоза обломков.











На месте работает много спецтехники













16:05

— Помогать не пустили, тоже собрались, нас не допустили. Есть вероятность ещё падений стен. Очень страшно, — рассказывает жительница Магнитогорска Любовь Ишимова.







16:03

К дому, где произошёл взрыв газа, продолжают приходить люди. Они ищут своих родственников.





Возле дома стоит несколько машин ритуальных фирм.













Ритуальные фирмы уже наготове





15:53

— Всё оцеплено. Полиция близко никого не подпускает. Вокруг сотни зевак, — сообщает с места события корреспондент 74.ru.





К месту происшествия полиция никого не подпускает





Из-за работы спецтехники закрыт проезд на Карла Маркса





Жители домов, стоящих рядом с обрушившейся многоэтажной, не могут пробраться к своим подъездам. Из-за работы большого количества техники закрыт проезд по Карла Маркса и заблокирован Безымянный переулок.







— Езжайте на Завенягина, там оставляйте машину. На улице Советской Армии затор, — делятся информацией магнитогорцы.







Жителям соседних домов приходится добираться в объезд





15:49

Администрация Магнитогорска обращается ко всем жителям шестого, седьмого, восьмого подъездов дома № 164 по проспекту Карла Маркса с просьбой предоставить информацию о своем местонахождении в штаб ЧС по адресу: улица Галиуллина, 11/3, (школа № 14) или по телефону: (3519) 40-26-23 .











— В настоящее время проводятся спасательные работы и диагностика состояния оставшихся секций дома, – уточнил глава Магнитогорска Сергей Бердников. — Сегодня дом будет полностью проверен, и уже завтра мы сообщим информацию о возможности посещения жильцами своих квартир для того, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Людей, оставшихся без крыши над головой, готовы принять в гостинице «Сильвер-Сити», расположенной на проспекте Ленина, 1/1, (телефон: 23-02-59), в общежитии Политехнического колледжа по проспекту Карла Маркса, 133, (телефон: 58-03-49), общежитии МГТУ по проспекту Карла Маркса, 50/1, в хостеле при отеле «Лагуна» (телефон: 27-93-95).







По любым вопросам необходимо обращаться по телефону городского штаба по ЧС: (3519) 40-26-23. Кроме того, работает телефон горячей линии МЧС: (351) 239-99-99.







Реквизиты для оказания финансовой помощи пострадавшим опубликованы на сайте мэрии.





15:43

В соцсетях жители Магнитогорска продолжают активно предлагать помощь пострадавшим при взрыве. Сейчас набралось уже более десятка человек, готовых приютить людей. Среди них директор аквапарка, предложивший 36 мест в хостеле, и владелец двух гостиниц в Магнитогорске.







— Жители Магнитогорска откликнулись на трагедию. Всего в избытке! Борис Дубровский благодарит людей за отклик. На текущий момент ни в вещах, ни в одежде, ни в еде недостатка нет, — сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского».









15:40

— У меня там семья пропала родственников. Сначала слышно было крики о помощи, где-то час назад — всё, — написал читатель 74.ru Евгений.







15:31





В соцсетях распространяют призыв штаба ЧС сообщить о своём местоположении живущих в обрушившемся доме.







— У кого есть знакомые — жители подъездов № 6, 7, 8 дома № 164 по пр. Карла Маркса! Просьба предоставить информацию о вашем местонахождении в штаб по ЧС (школа № 14 по ул. Галиуллина, 11/3, телефон: 40-26-23).





15:15

По состоянию на 13:00 местного времени (11:00 мск.) в доме было зарегистрировано 111 человек, девять снимали жильё (всего 120 человек). Известна судьба 52 человек (из них четыре погибли, 16 эвакуировано, в том числе семь детей, госпитализированы четыре человека, в том числе два ребенка, 28 человек вышли на связь), сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.





15:13

Дмитрий Медведев позвонил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, премьер интересовался ходом спасательных работ и состоянием здоровья пострадавших, сообщает проправительственный телеграм-канал.





15:06

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Над разбором завалов работает инженерная техника: четыре крана, четыре погрузчика, шесть самосвалов.

















14:56





14:50

Вид с балкона из соседнего с ЧП дома





При взрыве в соседних домах выбило стёкла.





14:45

Запись сделана на складе, расположенном на первом этаже дома





В нашем распоряжении появилась запись самого момента взрыва в десятиэтажке на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Часы на видео зафиксировали точно время ЧП — 6:02. Запись сделана на складе, расположенном на первом этаже дома, чуть правее от рухнувшей секции.





Видео: читатель 74.ru





14:37

Люди несут одежду в штаб в магнитогорской школе № 14





Количество сообщений в соцсетях от тех, кто готов приютить у себя пострадавших, приближается к сотне. Много постов о тех, кто готов поделиться одеждой.







— Люди! Зачем вы пишете, что у вас есть из вещей и оставляете номер телефона? Кто вам будет звонить, пострадавшие? — возмутилась Оля Степаненко. — Уверена, у них даже сотовых нет! Они в шоковом состоянии! Они не сидят в «ВК» сейчас и не ждут, когда вы там выложите пост, что у вас есть штаны и куртка! И уж тем более они не поедут к вам домой! Хотите помочь — молча собрали и привезли в 14-ю школу.







— Есть те, кто смогут донести эту информацию и до пострадавших, и до кураторов, — парировала Евгения Яровая. — Я сейчас на работе и сорваться с места в карьер не могу. Как отпустят — сразу поеду с вещами.







На что сразу нашлось решение. Гуля Паукова заявила, что может заехать за вещами к тем, кто не может их отвезти самостоятельно.







— Могу забрать, район Правобережный. В новых районах буду стоять возле «Мегамарта» в 14:00. Повезу в 16 часов, — написала девушка в сообществе «Чёрное&Белое Магнитогорск».







14:33

Жильцам дома обещают в максимально короткие сроки восстановить утерянные в результате взрыва паспорта. Людей ждут в отделе полиции на проспекте Карла Маркса, 168 либо просят позвонить по указанным ниже телефонам:







Отдел во вопросам миграции ОП «Правобережный» по Магнитогорску:







сотовый: +7 999 371-00-91, +7 999 371-00-92, +7 999 371-00-85;

рабочий: (3519) 28-91-80, 28-91-86, 28-91-84.





Управление по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области: +7 999 371-26-80.





14:29





Пока ситуация выглядит примерно так: в обрушившемся от взрыва подъезде по шесть квартир на этаже, рухнула левая секция, то есть три квартиры на каждом этаже. Всего жилых этажей восемь. На двух первых — торговые помещения.









14:23

Горожане буквально за пару часов принесли тёплых вещей даже больше, чем нужно.







— Сейчас были в штабе 14-й школы, — рассказала Елена Чернуха. — Одежды уже очень много. Нужны детское питание и нижнее детское бельё.







— Нужны термосы, зарядные устройства, нижнее бельё, подгузники, — дополнила Соня Черепанова.







— Салфетки влажные, средства личной гигиены, щётки зубные, мыло — кто что может! — добавил Олег Важенин.









14:16





Жители продолжают делиться своими историями.







— Обрушился седьмой подъезд, у меня тетушка живёт в восьмом, — рассказала в соцсети Наталья Таланцева. —Эвакуировали, она после инсульта, ходит очень плохо. Вынесли на руках.







— Моих бабушку и дедушку на люльке сняли с девятого этажа. Жили в этом подъезде, — рассказала Оксана.







14:16

В Магнитогорск вылетает полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов, сообщили Ura.ru в пресс-службе полпредства.





14:09

Пункт эвакуации работает в магниторгоской школе № 14

В школу № 14, где расположен пункт эвакуации для жильцов взорвавшегося дома, магнитогорцы несут вещи и еду для пострадавших, жители города в соцсетях объявили сбор всего необходимого для них.





14:06

Магнитогорцы договариваются в соцсетях отказаться от ночного салюта.







— Ребята! Не будем сегодня ночью запускать салют. Весь город. Вообще, — призывают сразу несколько жителей города.







14:03

— Мы в 14-й школе. Квартиры больше нет. Пол провалился на третий этаж. Боком плита встала. Ребёнка еле вытащила, — рассказала Елена, одна из пострадавших.





В доме продолжается разбор завалов





13:58

В Магнитогорске официально ввели режим ЧС. Такое решение принял оперативный штаб.





13:55

Магнитогорцы готовы забрать всех пострадавших к себе домой минимум на новогоднюю ночь





Жители города объединяются, чтобы помочь оставшимся без жилья из-за взрыва.







— Давайте сделаем так, чтобы пострадавшие не остались в новогоднюю ночь в центре временной помощи! — предложила Светлана Койнова. — Я могу разместить у себя одного взрослого и двух ребятишек. По номеру 40-23-26 вы можете оставить свои данные и сказать, сколько человек вы заберёте к себе. Пусть в новогоднюю ночь у людей будет хоть маленькая радость!





13:54

Погибшие — две женщины и ребёнок, пол которого пока не могут определить, сообщил наш источник в экстренных службах.







13:46

На заседании оперативного штаба губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что жильцам обрушившегося дома будут приобретены новые квартиры.





13:44

— Как только людей не пугает находиться в соседнем подъезде, — удивляются магнитогорцы





Магнитогорцы продолжают делиться своей болью и своими опасениями в соцсетях.







— Живём в соседнем подъезде, проснулись от взрыва часов в шесть, — рассказала Людмила в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». — Сначала вообще ничего не было понятно. Вышли из подъезда, а там такое... Кошмар. Это так страшно. Главное, чтоб людей из-под завалов вытащили всех.







— Как в фильме-катастрофе, — написала Мария. — Соболезнования погибшим. Такой ужас под Новый год.







— Дому лет 40. Хороший дом. Тогда ещё строили качественно. От взрыва и кирпичный бы рухнул, — написала Алёна.





13:36





По последним данным регионального Минздрава, медики приняли 12 человек. Четыре пострадавших госпитализированы, среди них один ребёнок. Остальным помощь оказана амбулаторно. Состояние всех 12 человек оценивается как удовлетворительное.





13:34

Как сообщил источник 74.ru в экстренных службах, по последним данным из-под завалов достали тела троих погибших, шесть человек в реанимации.





13:32

Как сообщила магнитогорскому изданию «Верстов.Инфо» главврач детской больницы Марина Шеметова, в медучреждение поступил мальчик 2005 года рождения. Сейчас проводится диагностика его состояния.







— Делаются все необходимые медмероприятия. Он помещён в реанимацию, но это исключительно на всякий случай. Его состояние не оценивается как тяжелое, мама к нему допущена, он в сознании, его жизни ничего не угрожает, — сказала Шеметова.







Главврач третьей горбольницы Михаил Щербаков отметил, что в медучреждение поступили двое взрослых с травмами различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает.







— Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит, — отметил Щербаков.







13:24

Спасатели работают под висящей стеной, которая тоже может обрушиться





— Там ещё стена со стороны Карла Макса висит, — рассказала Любовь в сообществе «Я работаю на ММК (Магнитогорск)». — И спасатели работают под ней. А завалы — до третьего этажа лежат! Когда их разберут и людей под ними найдут?! Страшно — жуть!









13:17





Официальные СМИ правительства Челябинской области сообщают, что с эфира местных телеканалов снимут новогоднее поздравление губернатора, что в этой ситуации, конечно же, логично.





13:14

По информации МЧС по состоянию на 09:50, из-под завалов извлечено трое погибших и трое раненых (среди последних один ребенок). На месте ЧС работает инженерная техника (четыре крана, четыре погрузчика, шесть самосвалов). Из Екатеринбурга в Магнитогорск вылетел борт МИ-8 с заместителем полномочного представителя президента РФ в УрФО Александром Калибердой.





13:08

По последним данным МЧС, по-прежнему из-под завалов извлечены тела только трех человек и трое раненых. Как сообщил вице-губернатора Олег Климов, неизвестной остается судьба 79 человек.





13:00

Подъезд обрушивался по частям





— Ориентировочно, взорвался газ в квартире на одном из верхних этажей дома, — написали в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». — По крайней мере первые фотографии с места происшествия свидетельствовали об этом. На них было видно частично разрушившееся здание в районе седьмого-девятого этажей. Как сообщают очевидцы, позже произошло обрушение со стороны двора всего подъезда. Осталась стоять только одна из стен дома. Пока неизвестно, сколько находится людей под завалами. Очевидцы сообщают, что слышали крики, просьбы о помощи. Из-за раннего времени многие, кто оказался по руинами, во время взрыва еще спали. Также сообщается, что некоторые жители буквально выпрыгивали из окон, чтобы спастись.







По информации группы, дворы очищали от припаркованных автомобилей жителей квартала, чтобы смогла подъехать тяжёлая техника.





12:57

Губернатор Дубровский работает в школе, где сделали временный пункт эвакуации





Для эвакуированных из дома людей в школах № 5 и 14 Магнитогорска развернули пункты временного размещения и организовали горячее питание. На улице весьма холодно, и группировку экстренных служб постоянно наращивают на месте ЧП, чтобы организовать посменную работу.





12:55

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области по трагедии в Магнитогорске открыт телефон горячей линии (351) 239-99-99.





По последним данным чрезвычайного ведомства, в результате взрыва бытового газа в подъезде девятиэтажки обрушились перекрытия с 3 по 10 этаж над аркой между 6 и 7 подъездами, повреждены 48 квартир. Из-под завалов извлечены три человека, из них один ребенок, информация по количеству пострадавших уточняется. Проведена эвакуация жителей шестого и восьмого подъездов.На месте работают десять карет медицинской помощи, в пунктах временного размещения также работают медицинские бригады.





12:44





Несмотря на удивление в комментариях в соцсетях и к нашему материалу, эта десятиэтажка действительно запитана на газ. Об этом говорится в паспорте дома. Сдан дом в 1973 году.





12:41

— Там завал выше третьего этажа, неизвестно, когда смогут всё разобрать, чтобы добраться до людей, — говорит очевидец Дмитрий. — В подъезде жили около 100 человек, достали меньше половины. На улице сегодня очень холодно, сильный мороз. Все переживают, что под завалами пострадавшие могут просто замёрзнуть. Если из соседних подъездов люди выбегали быстро, то у этих жильцов шансов не было. Всё рухнуло очень быстро.





Завал образовался выше третьего этажа

Сам Дмитрий живёт в соседнем доме, который не пострадал. А вот в доме напротив того, где произошёл взрыв, повылетали окна.







— Сейчас очень много техники, место оцеплено, никого не пускают, — отмечает Дмитрий. — Мужчина из соседнего подъезда говорит, что когда все вышли, в обрушившемся подъезде было пламя — где-то на уровне третьего этажа. Его потом быстро потушили.







Взрыв в доме произошёл в седьмом подъезде. По словам Дмитрия, эвакуировали только жильцов соседнего подъезда, все остальные снова вернулись в свои квартиры.



Видео: Алексей Комиссаров





Место происшествия оцепили





Людей из других подъездов отправили снова в свои квартиры





12:36

По только что поступившей информации наших источников в правоохранительных органах, из-под завалов извлекли уже пятерых погибших.





В соцсетях распространяют сведения о 15 погибших, но эти данные пока не подтверждаются.





12:33

300 жильцов пострадавшего дома временно разместят в общежитии, которое сейчас экстренно готовят к приёму людей.





12:32

Магнитогорцы считают, что виновными во взрыве могут быть газовые мошенники





— Это результат бездействия полиции! Мошенники сколько газовых шлангов поменяли? Сейчас пойдут взрывы! — написал Александр в группе «Я работаю на ММК (Магнитогорск)» во «ВКонтакте».







О том, как не попасться на уловку лжегазовиков, читайте в этом материале.





12:29

До сих пор никто — ни МЧС, ни Минздрав, ни правоохранительные органы — не называет число погибших.





12:28

— Пока речь идёт только о троих госпитализированных и четырёх людях, которым помощь оказана на месте амбулаторно, — рассказала пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Мария Хворостова. — На месте работает штаб, сейчас идёт совещание. Более подробная информация будет позже, после совещания штаба и когда наш министр доедет до Магнитогорска. На месте ЧП дежурят 12 машин скорой помощи.







12:16

На место ЧП выехали министры здравоохранения страны и области.





— В Магнитогорск направляются министры здравоохранения РФ Вероника Скворцова и Челябинской области Сергей Приколотин, — сообщили в пресс-службе областного Минздрава. — Они на месте будут координировать организацию медицинской помощи.





На месте работают скорые и реанимации





12:15

Губернатор Борис Дубровский распорядился о переброске в Магнитогорск необходимого количества комплектов белья, кроватей и матрацев.







Глава региона работает в штабе, развёрнутом в ближайшей школе





12:13

Прокуратура Челябинской области проверит, как обслуживалось газовое оборудование в доме, где произошёл взрыв.





— В ходе проверки будет дана оценка законности обслуживания газовой службой внутридомового газового оборудования, своевременности и периодичности проведения его обследований, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.







Сейчас устанавливается причина взрыва, проводится разбор плит перекрытий, строительных элементов.







На место происшествия выехал прокурор Челябинской области Виталий Лопин.





12:13

В Министерстве здравоохранения Челябинской области предостерегают от уловок мошенников.





— Внимание! Велик риск появления мошенников, спекулирующих на происшествии в Магнитогорске, — сообщили в телеграм-канале пресс-службы Минздрава области. — Заверяем, что вся необходимая медицинская помощь будет бесплатной. Сил и средств достаточно. Никаких денег на лечение не требуется!





12:09

Жители десятиэтажки сообщают, что у них отключили отопление.





— У нас во всём доме отопление отключили, — рассказал житель дома Михаил. — Похоже, весь дом Новый год не дома справлять будет. А это — более 500 квартир.







12:04

— Это жесть! — автор фото Иван немногословен.





Пользователи соцсетей продолжают делиться фотографиями





12:02

На место выехали следователи-криминалисты из центрального аппарата. Расследовать взрыв будут московские сотрудники СК.





12:00

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).





— В настоящее время на месте происшествия спасателями продолжается разбор завалов, — прокомментировала Петренко. — Следователями следственного управления СК России при участии следователей-криминалистов регионального управления проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы возможных свидетелей и очевидцев. Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа. Количество пострадавших уточняется.













11:54

Горожане отмечают, что сегодня очень холодно. Жильцов обрушившегося дома отправляют в штаб — в школу № 14. Кто-то остаётся на улице. В Магнитогорске сейчас -21.





11:52

— Дым от пожара видно очень далеко, мы живем в другом районе. Страшно, очень страшно, — рассказывает жительница Магнитогорска Наталья.





11:49

Автор: Вадим Антонов/Я работаю на ММК (Магнитогорск)/Vk.com





Очевидцы делятся видео в соцсетях и интересуются, какая нужна помощь.





— Может, кому из пострадавших нужно жильё временное? Готовы с детьми или так кого забрать! Может, кто-там и передаст, — написала Алёна.







Автор: Вадим Антонов/«Я работаю на ММК (Магнитогорск)»/Vk.com





— Страшно... И вдвойне страшнее, если это не газ, — поделился переживаниями Макс.







11:38

Под завалами могут быть люди





— Очевидцы сообщают, что слышали крики, просьбы о помощи. Повреждено 48 квартир, — пишут в группе «Я работаю на ММК (Магнитогорск)»/Vk.com.







Подъезд сложился как карточный домик

К месту ЧП сбежались жители соседних многоэтажек, проснувшиеся от звука взрыва





11:38

На улице, где произошел взрыв, закрыли проезд, чтобы автомобили не мешали спецтехнике. Жителям разослали предупреждения.









11:31

Для ликвидации последствий взрыва от ГУ МЧС по Челябинской области привлечено 58 единиц техники. В разборе завалов принимают участие 196 человек.







На месте ждут главу МЧС Евгения Зинчева





11:22

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообещал, что жителям дома предоставят жильё.







— Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб, — сообщил глава региона. — Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье.







11:19

В интернете появилась информация о том, что взорвалась машина, припаркованная в арке дома. Но, по словам очевидцев, арка не тронута взрывом.





— Седьмого подъезда со стороны двора больше нет. Арка устояла, — пишут нам из Магнитогорска.







Сотрудники МЧС по-прежнему придерживаются версии, что произошёл взрыв бытового газа.





Арка в доме одна





11:19

О трагедии в Магнитогорске немедленно сообщили Владимиру Путину, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента России.







В Челябинскую область вылетает глава МЧС Евгений Зинчев. Путин также поручил министру здравоохранения оказать всестороннюю помощь пострадавшим и родственникам погибших.







11:14

С места трагедии начали появляться видеосообщения. На кадрах виден масштаб трагедии.

Видео: Павел Вёрстов





11:10

В своих отчётах МЧС упорно обходит стороной число погибших. По неофициальным пока данным, скончались как минимум два человека.





11:08

МЧС выдало обновлённую информацию.





— На настоящий момент эвакуированы 16 человек. Из-под завалов извлечены три человека, в том числе один ребенок. Живые. Направлены в медицинские учреждения на осмотр, — говорится в пресс-релизе ГУ МЧС региона. — На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов. К месту происшествия следует начальник ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Буренко Юрий Николаевич и оперативная группа областного главка МЧС.





11:06

Жители Магнитогорска рассказывают, что взрыв был очень сильным.







— Утром поехал на работу и услышал сильный хлопок, что аж тряхануло. Дай бог, чтобы как можно меньше жертв. Не пускайте никого в свои квартиры по установке всякой ерунды. Есть для этого специальные службы! — рассказал Георгий.







11:02

Если вы владеете любой информацией о трагедии и о ком-то из пострадавших, присылайте сообщения, фото и видео на почту редакции, в наши группы «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», а также в WhatsApp или Viber по номеру +7 93 23-0000-74. Телефон службы новостей 7-0000-74.





10:56

Обрушился седьмой подъезд.





10:42

На место прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский.





10:39

Известно, что взрыв произошёл около 6 часов утра. Сейчас на месте работают 196 спасателей. К этой минуте удалось вытащить десять человек, среди них один ребёнок. Живые. Сколько ещё остаются под завалами, пока неизвестно.



