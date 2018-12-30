«Подарить хорошее настроение»: школьницы из Новосибирска выпустили новогодний клип-поздравление

Маленькие певицы играют с мини-пигом, лепят снеговика и танцуют около праздничной ёлки

Девочки уже выступают на городских площадках Новосибирска
Девочки уже выступают на городских площадках Новосибирска


Певицы-школьницы из новосибирской поп-группы Dodostar выпустили новогодний клип на песню «Звезда горит», музыку для которой написал молдавский композитор Эдуард Лопатников, а слова новосибирский музыкант Константин Жарков. 


«Сейчас большие проблемы с детскими песнями, поэтому, для большей популяризации [детских песен] мы решили снять клип, чтобы подарить большему количеству людей хорошее настроение. В том году у нас тоже была новогодняя песня, но мы не стали снимать клип, и она ни у кого не стала с нами ассоциироваться. Поэтому мы решили записать новую. Получилось так, у нас есть композитор знакомый, из  Молдавии, он нам случайно предложил, нам понравилась [музыка]. Съемки проходили в разных студиях, в Новосибирске», — рассказала корреспонденту НГС педагог по вокалу Анна Маляш.  



По словам Анны Маляш, все новогодние праздники и Рождество девочки  будут выступать на новогодних праздниках, в том числе на Губернаторской ёлке и на Главной Ёлке Сибири. 


Певицы уже несколько лет занимаются вокалом
Певицы уже несколько лет занимаются вокалом


Участницы группы Dodostar — Елизавета Сметанникова (9 лет), Виктория Николаева (9 лет), Варя Глухова (9 лет) и Алиса Миненко (11 лет) несколько лет занимаются вокалом в новосибирском эстрадном центре «Папины дети», рассказал корреспонденту НГС отец одной из певиц Алексей Сметанников.


Летом группа заняла третье место на на российском финале «Детского Евровидения – 2018» в Крыму. Девочки выступали с песней «Послушай».

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