Толпа Дедов Морозов пыталась улететь из Новосибирска
Пассажиры в новогодних костюмах хотели отправиться в путешествие бесплатно
В социальных сетях появились фотографии людей в новогодних костюмах около стойки регистрации в аэропорту Толмачёво.
На фото семь человек стоят в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Как следует из соцсетей, пассажиры решили воспользоваться новогодней акции авиакомпании «Победа». Как указано на сайте «Победы», в период новогодних праздников люди в костюмах Деда Мороза или Снегурочки могут улететь на любом рейсе бесплатно при наличии свободного места.
На сайте авиакомпании уточняют, что пассажирам необходимо оставаться в костюме до приземления, а сам костюм должен соответствовать стандартам.
«Костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: обязательно наличие бороды, новогодней одежды для Деда Мороза и новогодней одежды для Снегурочки и косы (желательно, но необязательно), костюм должен не пачкаться, быть безопасным для пассажиров и не приводить к загрязнению воздушного судна», — говорится в правилах акции.
Вчера толпа людей в новогодних костюмах прогулялась по проспекту Дзержинского к парку Берёзовая роща — их было так много, что на проспекте Дзержинского образовалась пробка.
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Маша Вьюн
Фото Данила Акимов