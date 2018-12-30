фоторепортаж Видео: суровые сибиряки сразились в русскую игру с мячом «для настоящих мужчин» Так они отметили Новый год

Мероприятие приурочили к Новому году

Днём 30 декабря 14 новосибирцев устроили зрелищную игру под названием «кила» — на ней побывал и фотокорреспондент НГС.



Новогодняя кила проходила недалеко от станции метро «Октябрьская» — на неё пришли, по оценкам корреспондента НГС, 14 человек.



В киле есть элементы силового единоборства

В килу играют руками и ногами, а также и другими частями тела — в отличие от традиционного футбола

По правилам игры, нужно занести мяч через поле в ворота соперника

«Это русская традиционная игра с мячом для настоящих мужчин, обладающих боевым духом! Нужно занести мяч через поле в город соперника. Используются приёмы борьбы, толчки, передачи мяча, ведение мяча ногами (низом) и в руках (верхом)», — пояснили суть организаторы игры.



Интенсивность игры примерно такая же, как в футболе, отмечают организаторы

Вес мяча составляет 1,5 килограмма

Участники не успели замёрзнуть



Ранее под Новосибирском открылась усадьба Деда Мороза — в ней будут проводить экскурсии и русские игры, а также рассказывать о народных традициях.



Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.



Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.



Мария Морсина

Фото и видео Густаво Зырянова

