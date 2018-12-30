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Видео: суровые сибиряки сразились в русскую игру с мячом «для настоящих мужчин»

Так они отметили Новый год

Мероприятие приурочили к Новому году
Мероприятие приурочили к Новому году


Днём 30 декабря 14 новосибирцев устроили зрелищную игру под названием «кила» — на ней побывал и фотокорреспондент НГС.


Новогодняя кила проходила недалеко от станции метро «Октябрьская» — на неё пришли, по оценкам корреспондента НГС, 14 человек.


В киле есть элементы силового единоборства
В киле есть элементы силового единоборства


В килу играют руками и ногами, а также и другими частями тела — в отличие от традиционного футбола
В килу играют руками и ногами, а также и другими частями тела — в отличие от традиционного футбола


По правилам игры, нужно занести мяч через поле в ворота соперника
По правилам игры, нужно занести мяч через поле в ворота соперника


«Это русская традиционная игра с мячом для настоящих мужчин, обладающих боевым духом! Нужно занести мяч через поле в город соперника. Используются приёмы борьбы, толчки, передачи мяча, ведение мяча ногами (низом) и в руках (верхом)», — пояснили суть организаторы игры.


Интенсивность игры примерно такая же, как в футболе, отмечают организаторы 
Интенсивность игры примерно такая же, как в футболе, отмечают организаторы 


Вес мяча составляет 1,5 килограмма
Вес мяча составляет 1,5 килограмма


Участники не успели замёрзнуть
Участники не успели замёрзнуть



Ранее под Новосибирском открылась усадьба Деда Мороза — в ней будут проводить экскурсии и русские игры, а также рассказывать о народных традициях.

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