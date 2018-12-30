Известные рокеры из Новосибирска записали брутальные песни о том, что не надо бросать мечту

Они предупредили, что пластинка может понравиться не всем

Рокеры рассказали, что записали музыку, «брутальную как миссисипский крокодил, пьющий виски из Теннесси»
Рокеры рассказали, что записали музыку, «брутальную как миссисипский крокодил, пьющий виски из Теннесси»


К Новому году новосибирская groove metal группа Rhemorha выпустила новый альбом Natural Born Groove — музыканты рассказали НГС, почему 8 лет готовили его.


Новый альбом появился спустя 8 лет после первого, его презентация прошла в Европе перед многотысячной аудиторией.


«Первые пару лет мы были заняты гастролями и сочинением материала, затем начало происходить то, что происходит с большинством локальных артистов нашей страны. Холодильник начал перевешивать гитару, мы все подобрались к 30 годам по возрасту, и семья, дети стали отнимать все больше времени. Справились с внутренними проблемами мы только в конце 2015 года! Начали активно приводить в порядок наработанный материал», — рассказали корреспонденту НГС музыканты Rhemorha.


Natural Born Groove насчитывает 9 треков — исходники записывались в Новосибирске в 2015–2016 годах, затем над песнями работали во флоридской студии Audio Hammer Studios. На пластинке с гостевыми партиями выступили участники Sepultura и Soulfly.


Презентация альбома прошла в Европе
Презентация альбома прошла в Европе


«Стиль крайне прост, это качественная американская тяжёлая музыка, брутальная как миссисипский крокодил, пьющий виски из Теннесси. 


А лирика — о всём том, чего нам так не хватало эти годы, рок-н-ролл и бешеная энергетика толпы, о том, что самое трудное в жизни — это не сдать мечту за "Ашан" и пивнарь по выходным и продолжить вкалывать, несмотря на окружение и проблемы. Это то, что не может побороть 99% наших музыкантов.


Если вы любите русский рок или, боже упаси, русский метал, вам эта пластинка не понравится, она на 120% сделана по западному образцу, западными профессионалами», — подчеркнули музыканты группы.


Альбом выложен в открытый доступ, чуть позже треки появятся и во «ВКонтакте».



Первый концерт Rhemorha, играющей в основном в стиле groove metal, состоялся около 10 лет назад в Новосибирске. Сейчас в составе группы: Михаил Кирющенко (барабаны), Александр Зиновьев (бас), Евгений Пупков (вокал) и Алексей Пахомов (гитара). Сибирские металисты уже выступали на одной сцене с известными рок-музыкантами, в том числе со Scorpions, Sepultura и Korn.


В этом году также новосибирская группа Ploho собрала с поклонников 120 тысяч рублей и записала на них альбом. Пластинку «Куда птицы летают умирать» музыканты посвятили любви, весне и современной молодёжи.

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