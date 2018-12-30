Известные рокеры из Новосибирска записали брутальные песни о том, что не надо бросать мечту

Они предупредили, что пластинка может понравиться не всем

Рокеры рассказали, что записали музыку, «брутальную как миссисипский крокодил, пьющий виски из Теннесси»





К Новому году новосибирская groove metal группа Rhemorha выпустила новый альбом Natural Born Groove — музыканты рассказали НГС, почему 8 лет готовили его.







Новый альбом появился спустя 8 лет после первого, его презентация прошла в Европе перед многотысячной аудиторией.







«Первые пару лет мы были заняты гастролями и сочинением материала, затем начало происходить то, что происходит с большинством локальных артистов нашей страны. Холодильник начал перевешивать гитару, мы все подобрались к 30 годам по возрасту, и семья, дети стали отнимать все больше времени. Справились с внутренними проблемами мы только в конце 2015 года! Начали активно приводить в порядок наработанный материал», — рассказали корреспонденту НГС музыканты Rhemorha.







Natural Born Groove насчитывает 9 треков — исходники записывались в Новосибирске в 2015–2016 годах, затем над песнями работали во флоридской студии Audio Hammer Studios. На пластинке с гостевыми партиями выступили участники Sepultura и Soulfly.







Презентация альбома прошла в Европе





«Стиль крайне прост, это качественная американская тяжёлая музыка, брутальная как миссисипский крокодил, пьющий виски из Теннесси.





А лирика — о всём том, чего нам так не хватало эти годы, рок-н-ролл и бешеная энергетика толпы, о том, что самое трудное в жизни — это не сдать мечту за "Ашан" и пивнарь по выходным и продолжить вкалывать, несмотря на окружение и проблемы. Это то, что не может побороть 99% наших музыкантов.







Если вы любите русский рок или, боже упаси, русский метал, вам эта пластинка не понравится, она на 120% сделана по западному образцу, западными профессионалами», — подчеркнули музыканты группы.







Альбом выложен в открытый доступ, чуть позже треки появятся и во «ВКонтакте».











Первый концерт Rhemorha, играющей в основном в стиле groove metal, состоялся около 10 лет назад в Новосибирске. Сейчас в составе группы: Михаил Кирющенко (барабаны), Александр Зиновьев (бас), Евгений Пупков (вокал) и Алексей Пахомов (гитара). Сибирские металисты уже выступали на одной сцене с известными рок-музыкантами, в том числе со Scorpions, Sepultura и Korn.







В этом году также новосибирская группа Ploho собрала с поклонников 120 тысяч рублей и записала на них альбом. Пластинку «Куда птицы летают умирать» музыканты посвятили любви, весне и современной молодёжи.

