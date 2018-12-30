Это просто сказка: на набережной открылся ледовый городок с рыцарскими замками и драконами
Там также есть каток и тёплые кафе
Вечером 30 декабря на Михайловской набережной в Новосибирске открылся ледовый городок «Волшебный мир сказок» — он оформлен в рыцарском стиле.
Ледовый городок открылся сегодня в 17:00 — театральными представлениями и концертом новосибирских артистов.
«В этом году ледовый городок на Михайловской набережной будет представлен в стиле сказок народов мира. Драконы, корабли с парусами, рыцарские замки и пряничные домики — для посетителей здесь будет создано настоящее сказочное королевство.
Главным ледяным объектом станет горка в готическом стиле средневековой Европы, а винтовая горка будет выполнена в стиле восточной сказки», — ранее рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В новогодние каникулы здесь будет работать резиденция Деда Мороза, а артисты будут устраивать развлекательные мероприятия для детей и взрослых.
Кроме того, ледовый городок «Волшебный мир сказок» станет местом проведения ежегодного чемпионата по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка», который состоится в середине января.
Ледовый городок будет работать с 30 декабря ежедневно с 11:00 до 22:00 — вход стоит 300 рублей.
Подробный фоторепортаж с открытия ледового города будет на НГС сегодня вечером.
Ещё один снежный городок открылся в декабре на площади Ленина — он посвящён Году театра, поэтому ледовые скульптуры и горка оформлены в театральной тематике. НГС опубликовал самые яркие моменты открытия городка. На левом берегу Новосибирска также открылся альтернативный снежный городок — свинский, с гигантской атомной подлодкой и бледной Снегурочкой.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова
Видео Дарьи Януш