«Снег был в крови»: пьяные преступники напали на молодую пару и избили прохожих на Красном проспекте

Анастасия Кораблёва шла по Красному проспекту вместе с мужем Василием Мелентьевым, когда на пару напала пьяная компания





Новосибирская журналистка Анастасия Кораблёва рассказала о драке, которая произошла ночью у часовни на Красном проспекте, — на неё и её мужа напали незнакомцы, а когда за пару вступились прохожие, преступники избили их. Полиция прокомментировала инцидент.







Драка случилась в ночь на 29 декабря — около 00:30 Анастасия Кораблёва вместе с мужем Василием Мелентьевым шли по Красному проспекту, когда около часовни они встретили шумную нетрезвую компанию.







«Мы шли домой из ресторана с мужем, наш ребёнок остался у бабушки с дедушкой, и вот у нас выдался свободный вечер. Нам навстречу шли трое молодых парней (на вид лет 19–24), они были очевидно пьяны, задирали всех прохожих. Мы отошли чуть в сторону, но один из них сильно толкнул Васю, Вася отлетел на меня, и я упала, после чего Вася возмутился, мы начали шуметь типа «Что вы делаете?». Они начали быковать, это увидели проходящие мимо нас двое взрослых мужчин (35–40 лет), они подошли заступиться, но тут же эти парни напали на прохожих, началась драка», — объяснила Анастасия Кораблёва.







По её словам, один из нападавщих вытащил из кармана кастет, ударил одного из защитников — тот упал, и пьяная компания начала его забивать ногами, буквально запинывать.







«Весь снег был в крови, мужчину пинали не останавливаясь. Мы кричали. Второй мужчина защищал друга и тоже получил кастетом по лицу, упал, нападавшие переключились на него, начали пинать его.





Мы с Васей были в метре от них кричали: «Остановитесь, вы его убиваете, он сейчас умрет!». Но нападавшие не реагировали, только зарядили кулаком Васе по лицу»,





— отметила собеседница НГС, подчеркнув, что сама она не пострадала.







Драку увидела бригада электромонтёров, работавшая неподалёку, — они подбежали с гаечными ключами и начали отгонять нападавших. Один из рабочих тоже получил удар кастетом по лицу, ему рассекли висок, но рабочих было больше, нападавшие напугались и начали кричать: «Это они на нас напали, а не мы, мы защищаемся!», — описала Кораблёва.







Рабочие не поверили им, а один из нападавших вытащил из кармана нож и начал угрожать противникам, но рабочим всё же удалось спугнуть компанию, и она убежала в Первомайский сквер.







«Двое мужчин лежали на земле без сознания, один рабочий стоял весь в крови с рассечённой головой. Тут прохожие помогли нам поднять мужчин, привести в чувство. Вася сразу вызвал скорую помощь и наряд полиции», — рассказала свидетельница драки.







Она подчеркнула в разговоре с НГС, что скорая приехала примерно через 40 минут, а полиция — через 40–50 минут после вызова, когда на месте уже никого не было.







Инцидент произошёл ночью в центре Новосибирска — около часовни и здания на Красном проспекте, 17





На следующий день Анастасия Кораблёва и Василий Мелентьев написали заявление в полицию и «сняли» побои в больнице.







Кораблёва добавила, что нападавшие были опрятно одеты — в модную одежду, вероятно, они возвращались с «тусовки» в центре Новосибирска. Журналист сказала, что не связывает драку с её профессиональной деятельностью.







«Это точно не из-за профессиональной деятельности, потому что молодые люди были сильно пьяны. Мы видели, как они идут впереди, нам навстречу, и задирают всех прохожих по пути, вызывающе и агрессивно ведут себя. И вот парень, который шёл первый, просто остановился случайным образом взглядом на Васе и специально сильно его толкнул корпусом, плечом», — заключила она.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили НГС, что полиция получила заявление от пострадавшего.







«В отдел полиции "Центральный" поступало заявление от мужчины, который рассказывал, что его избили неизвестные по тому адресу, который назван (Красный проспект, 17. — Прим. ред.).





Факт зарегистрирован был в полиции, сотрудники выезжали на место происшествия. В настоящее время устанавливаются участники данного конфликта, которые нанесли телесные повреждения потерпевшему.





Сам потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления характера травм, которые он получил», — прокомментировали в полиции.







Пресс-служба ведомства отметила, что у полицейских уже есть видеозапись драки — они изучат её. Также в полиции добавили, что статья УК РФ, по которой будет заведено уголовное дело, будет зависеть от тяжести травм.







На этой неделе водитель из BlaBlaCar рассказал, как приехал за пассажирами в Толмачёво, там ему битой разбили машину и сломали руку. Нападавших вычислили на следующий день, один из них уже в СИЗО.

