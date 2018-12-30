Артисты новосибирского балета снялись для красивого календаря на 2019 год

Съёмки для календаря проходили в одном из залов театра оперы и балета





В Новосибирске презентовали календарь «Сокровища новосибирского балета» на 2019 год, для которого снимались 11 артистов театра оперы и балета, — НГС публикует часть фотографий.







На календарь авторов вдохновили достижения артистов новосибирского балета, рассказал корреспонденту НГС автор идеи и куратор проекта Юри Аннов.







«Идея в том, чтобы обратить внимание публики на традиции и ценности классического танца. Герои всех балетных историй, запечатлённых в календаре, не парят над сценой, не исполняют сложных хореографических трюков — они все касаются ногами сцены, но тем не менее в полной мере отражают дух и торжество красоты балетного искусства», — пояснил автор проекта.







Для календаря снялись 11 артистов





В работе над календарём приняли участие артисты НОВАТ: Анна Жарова, Роман Полковников (он работал и над художественными композициями для фото), Алексей Тютюнник, Вера Сабанцева, Никита Ксенофонтов, Наталья Ершова, Михаил Лифенцев, Анна Одинцова, Екатерина Лихова, Евгений Басалюк и Ольга Гришенкова.





Большинство образов фотосессии — те, которые артисты играют на сцене





Для съёмок пригласили также известного новосибирского фотографа Анну Маслову.







Часть календаря разошлась по партнёрам и друзьям театра





«Идея пришла в октябре, и мы не знали вообще, успеем или нет, где-то 18 ноября была первая съёмка. И от момента съёмки до реализации календаря прошло чуть больше месяца. Нас спросили: "Почему так мало артистов?". Конечно, их гораздо больше <…> Но даже этих артистов было сложно [пригласить], совместить графики их с друг другом», — отметил куратор.







Половина тиража отправилась в магазин «КапиталЪ», календарь уже можно купить





Юри Аннов добавил, что тираж календаря — 1000 экземпляров, и половина уже поступила в новосибирский литературный магазин «КапиталЪ», календарь стоит 1200 рублей за экземпляр.







На этой неделе календарь на 2019 год презентовала и ГИБДД — ведомство выпустило календарь с фотографиями известных новосибирцев для проекта «Звёздные правила». Для него также снялась прима-балерина оперного театра Анна Жарова.

