Водитель и двое детей погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области
Ещё четверо человек получили травмы и сейчас находятся в больнице
Утром 30 декабря на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла жёсткая авария — из-за ДТП погибли трое человек, в том числе дети 10 и 12 лет.
Авария с участием Lada 2109 и Nissan Patrol произошла сегодня около 10:30 на 375-м километре трассы К-17Р в Карасукском районе, рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
«По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров ВАЗа 10 и 12 лет, ещё одна несовершеннолетняя пассажирка автомобиля ВАЗ получила травмы. Водитель и двое пассажиров "Ниссана" — женщина и 3-летний ребенок — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что сейчас проводится доследственная проверка, которая установит причины и обстоятельства аварии.
«Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — попросили в ведомстве.
Ранее на трассе в Новосибирской области произошло ещё одно серьёзное ДТП — микроавтобус столкнулся со снегоуборочным грузовиком и легковым автомобилем. Водитель микроавтобуса погиб на месте.
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Мария Морсина
Фото предоставлены отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области