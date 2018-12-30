Водитель и двое детей погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области

Ещё четверо человек получили травмы и сейчас находятся в больнице

Сегодня утром на трассе столкнулись два автомобиля — погибли трое человек, в том числе дети





Утром 30 декабря на трассе в Карасукском районе Новосибирской области произошла жёсткая авария — из-за ДТП погибли трое человек, в том числе дети 10 и 12 лет.







Авария с участием Lada 2109 и Nissan Patrol произошла сегодня около 10:30 на 375-м километре трассы К-17Р в Карасукском районе, рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







«По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров ВАЗа 10 и 12 лет, ещё одна несовершеннолетняя пассажирка автомобиля ВАЗ получила травмы. Водитель и двое пассажиров "Ниссана" — женщина и 3-летний ребенок — доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести», — сообщили в ГИБДД.







Пока что обстоятельства смертельной аварии неизвестны





В Госавтоинспекции подчеркнули, что сейчас проводится доследственная проверка, которая установит причины и обстоятельства аварии.







«Ввиду неблагоприятных погодных условий и возросшего автомобильного трафика на трассах сотрудники полиции обращаются к автовладельцам с просьбой быть предельно осторожными за рулем и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», — попросили в ведомстве.







Ранее на трассе в Новосибирской области произошло ещё одно серьёзное ДТП — микроавтобус столкнулся со снегоуборочным грузовиком и легковым автомобилем. Водитель микроавтобуса погиб на месте.

