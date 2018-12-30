«Это не стыдно»: десятки крепких сибиряков в трусах облились водой перед памятником Ленину

В сегодняшнем флешмобе закаливания участвовали только мужчины





Утром 30 декабря десятки новосибирских мужчин облились водой на площади Ленина — так они хотели показать, что ведут здоровый образ жизни.







Во флешмобе на площади Ленина поучаствовали около 30 сибиряков — они разделись до плавок, взяли вёдра с водой и около 10:00 облились все вместе. Как рассказал корреспонденту НГС участник акции Александр Угаров, челлендж закаливания поддержали новосибирцы, который вместе проходили тренинг для мужчин по личностному росту.







«Автомобили даже останавливались, даже на Красном проспекте, на видео снимали, фотографировали, свистели, кричали: "Молодцы, ребята!".





Площадь Ленина — самое такое людное место, [поэтому там лучше всего] показать, что так могут все, что это не стыдно — выйти в плавках облиться, и это очень здорово, и для здоровья хорошо», — рассказал участник акции.







Участники не успели замёрзнуть, поскольку всё произошло быстро





Александр Угаров отметил, что температура на улице в момент обливания была около –17 градусов, но так как всё прошло быстро, никто не успел замёрзнуть. По словам участника, они специально выбрали такое место на площади, чтобы не превратить место в каток, и обливались аккуратно.











Первыми на площади Ленина облились водой два спортсмена — Алексей Захарченко и Юрий Пермяков. Они призвали всех желающих обливаться водой на фоне красивых и живописных мест в Новосибирске.

