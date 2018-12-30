«А мне LEGO так и не подарили»: новосибирские врачи раздали детям подарки, о которых мечтали сами
Десятки медиков решили поздравить с Новым годом детей, попавших в трудную жизненную ситуацию
Новосибирские врачи и медсёстры устроили акцию «Детский подарок» — они вспомнили, о каких вещах сами мечтали в детстве, и купили их для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В новогодней акции поучаствовали 35 человек — врачи, медсёстры и специалисты административных отделов новосибирской клиники Мешалкина.
«Мы просили сотрудников вспомнить, о каком подарке они мечтали в детстве, но так его и не получили. И предложили теперь подарить ту самую игрушку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
На самом деле подарки приносили разные. Кто-то соблюдал условия, кто-то просто дарил что-то от души, не связанное со своими детскими мечтами. Но, например, наш врач-анестезиолог принес большой конструктор LEGO именно со словами: "Мне в детстве его так и не подарили!"», — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы медиапланирования клиники Наталья Потапова.
Участники акции передали подарки клубу общения молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Кудрявый ёж».
«В клубе дети разных возрастов, поэтому любые подарки были актуальны», — добавила представитель клиники Мешалкина.
В конце декабря новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» также собрал около тысячи подарков для воспитанников детских домов — большинство детей заказывали технику, игрушки и спортивные товары.
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Мария Морсина
Фото клиники Мешалкина