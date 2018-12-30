«А мне LEGO так и не подарили»: новосибирские врачи раздали детям подарки, о которых мечтали сами

Десятки медиков решили поздравить с Новым годом детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

В акции поучаствовали 35 человек, работающих в клинике Мешалкина. На фото — начальник отдела материально-технического отдела Дарья Сандер
В акции поучаствовали 35 человек, работающих в клинике Мешалкина. На фото — начальник отдела материально-технического отдела Дарья Сандер


Новосибирские врачи и медсёстры устроили акцию «Детский подарок» — они вспомнили, о каких вещах сами мечтали в детстве, и купили их для детей с ограниченными возможностями здоровья.


В новогодней акции поучаствовали 35 человек — врачи, медсёстры и специалисты административных отделов новосибирской клиники Мешалкина.


«Мы просили сотрудников вспомнить, о каком подарке они мечтали в детстве, но так его и не получили. И предложили теперь подарить ту самую игрушку детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.


Они раздали подарки, о которых мечтали когда-то сами. На фото — врач-кардиолог Наталья Заруднева
Они раздали подарки, о которых мечтали когда-то сами. На фото — врач-кардиолог Наталья Заруднева


На самом деле подарки приносили разные. Кто-то соблюдал условия, кто-то просто дарил что-то от души, не связанное со своими детскими мечтами. Но, например, наш врач-анестезиолог принес большой конструктор LEGO именно со словами: "Мне в детстве его так и не подарили!"», — рассказала корреспонденту НГС руководитель группы медиапланирования клиники Наталья Потапова.


Некоторые просто подарили вещи, которые показались им милыми. На фото — анестезиолог-реаниматолог Артём Никитенко
Некоторые просто подарили вещи, которые показались им милыми. На фото — анестезиолог-реаниматолог Артём Никитенко


Подарки передали детям, попавшим в трудную ситуацию. На фото — начальник отдела по работе с пациентами Ирина Беспаленко
Подарки передали детям, попавшим в трудную ситуацию. На фото — начальник отдела по работе с пациентами Ирина Беспаленко


Участники акции передали подарки клубу общения молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Кудрявый ёж».


В акции участвовали не только врачи, но и специалисты административных отделов. На фото — специалист по учёту в аптеке Светлана Сухих
В акции участвовали не только врачи, но и специалисты административных отделов. На фото — специалист по учёту в аптеке Светлана Сухих


Дети, которых врачи поздравили с Новым годом, были разного возраста, поэтому все подарки пригодились. На фото — врач-кардиолог Юлия Варнек
Дети, которых врачи поздравили с Новым годом, были разного возраста, поэтому все подарки пригодились. На фото — врач-кардиолог Юлия Варнек


«В клубе дети разных возрастов, поэтому любые подарки были актуальны», — добавила представитель клиники Мешалкина.


В конце декабря новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город» также собрал около тысячи подарков для воспитанников детских домов — большинство детей заказывали технику, игрушки и спортивные товары.

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