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«Я весил 138 килограммов»: новосибирский байкер перестал много есть и похудел на полцентнера

Он сделал операцию на желудке и стремительно худел каждый день

Олег Меренков похудел за 2018 год почти на 50 килограммов — правда, для этого ему пришлось сделать операцию на желудке
Олег Меренков похудел за 2018 год почти на 50 килограммов — правда, для этого ему пришлось сделать операцию на желудке


За год 51-летний новосибирский мотоциклист Олег Меренков поделился с НГС своей историей: сибиряк похудел почти на 50 килограммов. Он решился на операцию желудка и теперь не хочет есть, как раньше.


Лишний вес начал беспокоить Олега Меренкова ещё в 1990-х годах — тогда он весил 120 килограммов (при росте 184 сантиметра), пытался похудеть с помощью диет и спорта, но помогало ненадолго.


Как рассказал корреспонденту НГС новосибирец, в 2013 году начались также проблемы с сердцем и сосудами, а три года назад он пережил инфаркт. Врачи посоветовали Меренкову в итоге сделать операцию — рукавную резекцию желудка (уменьшение объёма желудка), и он решился на неё в начале 2018 года.


«Во-первых, это резкое уменьшение объёма съедаемой пищи. То есть человек за первые месяцы съедает не больше 150 грамм пищи за раз. По первости некоторые пациенты даже впадают в депрессию — глазами хотят, а съесть не могут. А потом нормализуется, к полугоду, и даже окружающие не замечают, что они едят меньше, что они каким-то образом оперированы.


Представляете, что такое потерять человеку даже после инфаркта, с избыточным весом, 60 или 50 килограммов? Насколько становится легче? 


Я всегда говорю — представьте себе, что вам положили мешок с цементом, и вы с ним целый день ходите. Это же действительно очень тяжело»,


 — объяснил НГС оперировавший хирург, профессор кафедры повышения квалификации НГМУ Владимир Анищенко.


У хирурга Владимира Анищенко (на фото в центре) был пациент, который похудел более чем на 180 килограммов
У хирурга Владимира Анищенко (на фото в центре) был пациент, который похудел более чем на 180 килограммов


По его словам, отличие такой хирургии в том, что врачи оперируют «на здоровых органах больных людей» — и с помощью этой методики они могут избавить пациента от многих заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых болезней и диабета.


Олег Меренков отметил, что ему не было страшно перед операцией, хотя он волновался, как всё пройдёт.


По словам новосибирца, друзья и коллеги восприняли такой способ похудения спокойно
По словам новосибирца, друзья и коллеги восприняли такой способ похудения спокойно


«После операции сначала не давали вообще кушать, [потом] говорили, что много не надо, а потом мозг сам начал понимать — что не надо, зачем. Сейчас очень комфортно себя чувствую. (М.М.: После операции не больно было?) Это было не больно. Это был шаг, на который нужно решиться», — рассказал новосибирец.


Он добавил, что сейчас наедается гораздо быстрее и поэтому ест гораздо меньше, кроме того, появилось желание заниматься физическими нагрузками и ходьбой. Примерно за год Меренков сильно похудел, и сейчас весит около 90 килограммов.


Хирург Владимир Анищенко же подчеркнул, что его пациенты не только избавляются от лишнего веса, но и решают социальные проблемы и трудности в личной жизни. Результат Олега Меренкова — не самый впечатляющий в практике хирурга: у него был пациент, который похудел с 286 килограммов до 100.


Ранее ещё один сибиряк похудел на 60 килограммов — правда, более консервативным способом, — и поделился с НГС своим опытом. Новосибирец весил больше 150 килограммов и носил одежду размера 6XL — первые 20 кило он скинул, устроившись на новую работу.

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