Фото: в Академгородке запустили праздничный салют

Это первый новогодний салют в Новосибирске из семи запланированных

По наблюдениям жителей, салют продолжался около десяти минут
По наблюдениям жителей, салют продолжался около десяти минут

В Советском районе Новосибирска запустили праздничный фейерверк. Его залпы прогремели над торговым центром «Эдем» 29 декабря в 22:00.


Жители наблюдали за тем, как в небе взрываются разноцветные гроздья фейерверка: кто-то заранее спланировал поездку на это мероприятие, а кто-то случайно оказался у торгового центра в нужный момент. 


«Мои впечатления самые позитивные, вот представьте: въезжаю я на парковку, думаю, как бы место найти, и тут ба-бах! Я аж остановилась, и все встали. Было внезапно, для меня по крайней мере, и красиво. <...> Салют был минут 10, народ тоже был, потому что потом большая толпа пошла переходить дорогу, так что, видать, они заранее знали», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Турук, жительница Советского района. 


НГС предлагает читателям посмотреть кадры красочного салюта, которые сделал фотограф Алексей Танюшин. 



Фото: в Академгородке запустили праздничный салют


Фото: в Академгородке запустили праздничный салют




Фото: в Академгородке запустили праздничный салют



Фото: в Академгородке запустили праздничный салют


Вчера НГС опубликовал карту мест, где можно будет полюбоваться фейерверком в новогодние праздники. А для тех, кто хочет запустить фейерверк самостоятельно, НГС недавно публиковал обзор мест, где его можно купить

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