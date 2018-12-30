Владислав Третьяк отметил высокое качество катка в Новосибирске для проведения чемпионата мира

Президент Федерации хоккея России считает, что Новосибирск давно заслуживает новый стадион

Владислав Третьяк считает, что молодёжная сборная сможет провести один матч чемпионата на открытом воздухе 
Владислав Третьяк считает, что молодёжная сборная сможет провести один матч чемпионата на открытом воздухе 


Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о перспективах проведения молодёжного чемпионата мира – 2023 в России, который, по официальной версии, пройдёт в Новосибирске. В частности, он отметил, что молодёжная сборная России может провести один из матчей чемпионата на открытом воздухе в Новосибирске, об этом сообщает информационное агентство ТАСС. 


По мнению президента Федерации хоккея России, в Новосибирске строится каток высокого качества, который город давно заслуживал. 


«Сыграет ли на открытом воздухе молодёжка? Это можно сделать, я был в Новосибирске, там строится каток, и его качество очень высокое», — приводит слова Владислава Третьяка агентство ТАСС.


Президент ФХР отметил, что Международная федерация хоккея не против проведения чемпионата в двух городах. 


«В Омске сейчас проблемы, город остался без хоккея. Конечно, они хотят получить право на проведение турнира. Сейчас они должны показать, как собираются подготовиться, предоставить документы. Международная федерация хоккея не возражает против проведения чемпионата в двух городах. <...> Губернатор [Омской] области дал гарантии, что через год арена будет реконструирована», — передаёт слова Владислава Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.


Ранее Владислав Третьяк поддержал идею проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске и в Омске, эту идею поддержал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Однако пока, по официальной информации, чемпионат должен проходить в Новосибирске. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в октябре приезжал в Новосибирск, чтобы посмотреть, как город готовится к чемпионату. Власти назвали точные даты ввода в эксплуатацию новых дорог, станции метро «Спортивная» и ледовой арены, на которой будут проходить игры, — закончить все работы нужно до конца июня 2022 года.

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