АВТОВАЗ повысил цены на «Весту» и «Гранту»

Рост стоимости составил 15–25 тысяч рублей

LADA Vesta
LADA Vesta


Отечественный АВТОВАЗ с началом года повысил цены на свои автомобили, повышение составило 15–25 тысяч рублей. Причиной роста цен называется увеличение ставки НДС на 2%. 


Теперь популярная модель LADA Vesta стоит от 614 900 рублей, в максимальной версии она тянет на 869 400 рублей. Цены на более доступную Granta стартуют от 434 900 рублей, в максимальной версии машина стоит 593 800 рублей.


По данным новосибирского дилерского центра LADA «Азия Авто», лучше всего сейчас в городе продаются именно модели Granta и Vesta. «Сегмент "Гранта" — самое продаваемое. Потом "Веста". Если рассматривать "Гранту", то больше берут на механике. "Веста" — больше на механике, но робот тоже хорошо идет. Соотношение 60 на 40», — говорит Илья Золотухин, руководитель отдела продаж компании «Азия Авто».


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 150
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено