АВТОВАЗ повысил цены на «Весту» и «Гранту»

LADA Vesta





Отечественный АВТОВАЗ с началом года повысил цены на свои автомобили, повышение составило 15–25 тысяч рублей. Причиной роста цен называется увеличение ставки НДС на 2%.





Теперь популярная модель LADA Vesta стоит от 614 900 рублей, в максимальной версии она тянет на 869 400 рублей. Цены на более доступную Granta стартуют от 434 900 рублей, в максимальной версии машина стоит 593 800 рублей.





По данным новосибирского дилерского центра LADA «Азия Авто», лучше всего сейчас в городе продаются именно модели Granta и Vesta. «Сегмент "Гранта" — самое продаваемое. Потом "Веста". Если рассматривать "Гранту", то больше берут на механике. "Веста" — больше на механике, но робот тоже хорошо идет. Соотношение 60 на 40», — говорит Илья Золотухин, руководитель отдела продаж компании «Азия Авто».





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