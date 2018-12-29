подробности

Две щебечущих обезьянки из Новосибирского зоопарка переехали жить в другой регион

Шерсть на их голове напоминает головной убор индейцев

Эдиповы тамарины переехали в закрытый город в Томской области
Эдиповы тамарины переехали в закрытый город в Томской области


Два эдиповых тамарина из Новосибирского зоопарка переехали в Томскую область.


Экзотические животные поселились в зоопарке Северска.


«Эти две самочки прибыли к нам из Новосибирского зоопарка, где уже много лет успешно разводят разнообразных игрунок. Эдипов тамарин имеет запоминающийся внешний вид: при общей рыже-коричневой окраске тела на голове, лапах и брюшке растёт белая шерсть, причем на голове она растёт так, что напоминает головной убор индейцев», — сообщили в Северском природном парке.


В природном парке отметили, что эдиповы тамарины активны днём. В природе они большую часть времени проводят на ветках, питаются плодами, листьями или соком деревьев. Общаются друг с другом при помощи короткого высокочастотного свиста и щебетания, которое похоже на птичье.


В начале декабря из Новосибирского зоопарка уехал белый медведь Ростик — 3-летний детёныш Кая и Герды будет жить в зоологическом центре города Циндао. В обмен на него зоопарк получит вомбатов, гепардов, фламинго и три вида обезьян.

Прочтений: 736

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено