Две щебечущих обезьянки из Новосибирского зоопарка переехали жить в другой регион

Эдиповы тамарины переехали в закрытый город в Томской области





Два эдиповых тамарина из Новосибирского зоопарка переехали в Томскую область.







Экзотические животные поселились в зоопарке Северска.







«Эти две самочки прибыли к нам из Новосибирского зоопарка, где уже много лет успешно разводят разнообразных игрунок. Эдипов тамарин имеет запоминающийся внешний вид: при общей рыже-коричневой окраске тела на голове, лапах и брюшке растёт белая шерсть, причем на голове она растёт так, что напоминает головной убор индейцев», — сообщили в Северском природном парке.







В природном парке отметили, что эдиповы тамарины активны днём. В природе они большую часть времени проводят на ветках, питаются плодами, листьями или соком деревьев. Общаются друг с другом при помощи короткого высокочастотного свиста и щебетания, которое похоже на птичье.





В начале декабря из Новосибирского зоопарка уехал белый медведь Ростик — 3-летний детёныш Кая и Герды будет жить в зоологическом центре города Циндао. В обмен на него зоопарк получит вомбатов, гепардов, фламинго и три вида обезьян.