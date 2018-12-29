Две щебечущих обезьянки из Новосибирского зоопарка переехали жить в другой регион
Шерсть на их голове напоминает головной убор индейцев
Два эдиповых тамарина из Новосибирского зоопарка переехали в Томскую область.
Экзотические животные поселились в зоопарке Северска.
«Эти две самочки прибыли к нам из Новосибирского зоопарка, где уже много лет успешно разводят разнообразных игрунок. Эдипов тамарин имеет запоминающийся внешний вид: при общей рыже-коричневой окраске тела на голове, лапах и брюшке растёт белая шерсть, причем на голове она растёт так, что напоминает головной убор индейцев», — сообщили в Северском природном парке.
В природном парке отметили, что эдиповы тамарины активны днём. В природе они большую часть времени проводят на ветках, питаются плодами, листьями или соком деревьев. Общаются друг с другом при помощи короткого высокочастотного свиста и щебетания, которое похоже на птичье.
В начале декабря из Новосибирского зоопарка уехал белый медведь Ростик — 3-летний детёныш Кая и Герды будет жить в зоологическом центре города Циндао. В обмен на него зоопарк получит вомбатов, гепардов, фламинго и три вида обезьян.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой из архива НГС