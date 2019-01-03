Новосибирцы купили 11 «Гелендвагенов» по 16 миллионов рублей





В Новосибирске за 11 месяцев 2018 года продано 11 внедорожников Mercedes-Benz Geländewagen, сообщает агентство «Автостат».





«Вот данные по рынку новых Mercedes-Benz G-Klasse в Новосибирской области: 2018 — 11 штук, 2017 — 7 штук, изменение +57%», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.





В числе этих 11 машин и новое поколение Geländewagen, которое появилось на рынке в этом году. Как уточнил НГС генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко, в основном цена проданных автомобилей достигает 15–16 миллионов рублей. Это богато укомплектованные машины с индивидуальным оснащением.





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