Новосибирцы купили 11 «Гелендвагенов» по 16 миллионов рублей

Интерес к Mercedes-Benz Geländewagen вырос на 57%

Новосибирцы купили 11 «Гелендвагенов» по 16 миллионов рублей


В Новосибирске за 11 месяцев 2018 года продано 11 внедорожников Mercedes-Benz Geländewagen, сообщает агентство «Автостат».


«Вот данные по рынку новых Mercedes-Benz G-Klasse в Новосибирской области: 2018 — 11 штук, 2017 — 7 штук, изменение +57%», — уточнил НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов.


В числе этих 11 машин и новое поколение Geländewagen, которое появилось на рынке в этом году. Как уточнил НГС генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко, в основном цена проданных автомобилей достигает 15–16 миллионов рублей. Это богато укомплектованные машины с индивидуальным оснащением.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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