Ведомственный автомобиль повернул через двойную сплошную и попал в аварию — водитель в больнице

Водитель автомобиля ведомственного автомобиля попал в больницу





В Первомайском районе Новосибирска ведомственный автомобиль спровоцировал аварию с автомобилем пиццерии — один из водителей попал в больницу.





Видео происшествия в редакцию прислал читатель Михаил Седов, уточнив, что авария случилась 27 декабря вечером.





«Машина полиции на Первомайке (Первомайской улице. — Прим. ред.) решила развернуться через двойную сплошную, и в неё влетел сотрудник службы доставки пиццы», — рассказал Михаил Седов.









Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уточнив, что автомобиль не принадлежит полиции. «27-го числа в 22:10 имело место ДТП на улице Первомайской. "Рено Логан", выполняя манёвр разворота, не уступил дорогу идущему в том же направлении автомобилю "Део Матис". Водитель "Рено" был доставлен в больницу с незначительными повреждениями», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.





В пресс-службе областного управления Росгвардии корреспонденту НГС сообщили, что автомобиль им не принадлежит. В пресс-службе ГИБДД также сообщили, что аварий с автомобилями сотрудников не было зарегистрировано.





Схожий случай произошёл в середине декабря — сотрудница полиции столкнулась с автомобилем пожарных, которые ехали на вызов, после чего скрылась с места аварии.