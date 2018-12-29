Ведомственный автомобиль повернул через двойную сплошную и попал в аварию — водитель в больнице

В него врезалась машина пиццерии

Водитель автомобиля ведомственного автомобиля попал в больницу
Водитель автомобиля ведомственного автомобиля попал в больницу


В Первомайском районе Новосибирска ведомственный автомобиль спровоцировал аварию с автомобилем пиццерии — один из водителей попал в больницу.


Видео происшествия в редакцию прислал читатель Михаил Седов, уточнив, что авария случилась 27 декабря вечером.


«Машина полиции на Первомайке (Первомайской улице. — Прим. ред.) решила развернуться через двойную сплошную, и в неё влетел сотрудник службы доставки пиццы», — рассказал Михаил Седов.



Информацию о ДТП корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, уточнив, что автомобиль не принадлежит полиции. «27-го числа в 22:10 имело место ДТП на улице Первомайской. "Рено Логан", выполняя манёвр разворота, не уступил дорогу идущему в том же направлении автомобилю "Део Матис". Водитель "Рено" был доставлен в больницу с незначительными повреждениями», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД.


В пресс-службе областного управления Росгвардии корреспонденту НГС сообщили, что автомобиль им не принадлежит. В пресс-службе ГИБДД также сообщили, что аварий с автомобилями сотрудников не было зарегистрировано.


Схожий случай произошёл в середине декабря — сотрудница полиции столкнулась с автомобилем пожарных, которые ехали на вызов, после чего скрылась с места аварии.

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