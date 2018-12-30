Новосибирские кондукторы надели красные колпачки в честь Нового года
Они будут поздравлять пассажиров 30 и 31 декабря
В новосибирских троллейбусах кондукторы надели праздничные колпаки — так сотрудники ГЭТ будут поздравлять пассажиров с Новым годом.
Колпаки надели экипажи нескольких маршрутов троллейбусов, в том числе
28 декабря в новогодние костюмы переоделись сотрудники новосибирского автовокзала — Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик поздравили детей в зале ожидания.
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Анна Богданова
Фото читателя НГС