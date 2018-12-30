Новосибирские кондукторы надели красные колпачки в честь Нового года

Они будут поздравлять пассажиров 30 и 31 декабря

Кондукторы будут в новогодних колпаках 30 и 31 декабря
Кондукторы будут в новогодних колпаках 30 и 31 декабря


В новосибирских троллейбусах кондукторы надели праздничные колпаки — так сотрудники ГЭТ будут поздравлять пассажиров с Новым годом.


Колпаки надели экипажи нескольких маршрутов троллейбусов, в том числе № 13, 22, 23 и 36. Праздничные костюмы, по словам кондукторов, они будут носить для праздничного настроения пассажиров в предновогодние дни — 30 и 31 декабря. 


Нарядных кондукторов можно увидеть на нескольких маршрутах 
Нарядных кондукторов можно увидеть на нескольких маршрутах 


28 декабря в новогодние костюмы переоделись сотрудники новосибирского автовокзала — Дед Мороз, Снегурочка и Снеговик поздравили детей в зале ожидания. 

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