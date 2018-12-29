Толпа Дедов Морозов привела к пробке на проспекте Дзержинского

В шествии приняли участие около 300 новосибирцев в разных костюмах





В Дзержинском районе Новосибирска устроили парад Дедов Морозов — сотни новосибирцев в костюмах прошли по проспекту Дзержинского к парку «Берёзовая роща».





Акция началась днём 29 декабря у здания районной администрации. К ней присоединились местные жители — они нарядились в костюмы пиратов, снеговиков, пингвинов, петрушек, свиньи — символа Нового года, и другие наряды и вместе с толпой Дедов Морозов и Снегурочек огромной колонной прошли по тротуару проспекта Дзержинского. По оценкам корреспондентов НГС, в колонне приняли участие около 300 человек — Деды Морозы были в явном меньшинстве.

















Рядом с новогодней колонной двигалась карета, на которой ехал ещё один Дед Мороз. Её сопровождали машины ДПС. Сотрудники ГИБДД перекрывали движение, когда колонна переходила дорогу, что спровоцировало непродолжительную пробку на проспекте — сервис Яндекс.Пробки в тот момент показывал, что скорость движения по проспекту Дзержинского и на прилегающих улицах не превышает 5 км/ч.

















Парад закончился у сцены в парке «Берёзовая роща», где открыли районную ёлку. Её должны были открыть 25 декабря, но решили перенести праздник из-за аномального мороза, который обрушился на Новосибирск в начале этой недели. Перед этим ряженые новосибирцы исполнили новогодние песни, послушали поздравления от главы района, зажгли ёлку и устроили хоровод вокруг неё.

















После праздника участники разбрелись по парку — кто-то остался танцевать, кто-то устремился к вагончикам с шашлыками, а некоторые прильнули к лавочкам и достали пластиковые рюмки.





Вчера новогоднюю акцию устроили сотрудники новосибирской ГИБДД — они раздали водителям мороженое и бутылки шампанского.