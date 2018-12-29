фоторепортаж

Фото: северный олень в красивом свитере прогулялся по улицам Новосибирска

Он фотографировался с прохожими

Олень прогулялся не один — у него была команда
Олень прогулялся не один — у него была команда

Днём 29 декабря северный олень Тунгус прошёлся по новосибирским улицам — прохожие фотографировались с ним, а команда оленя раздавала подарки с мандаринами и шоколадом.


Олень в свитере и его смотрительница прошлись от парка «Берёзовая роща» на площадь Ленина, где их ждал артист «Первого театра» в костюме Деда Мороза — там они пофотографировались с прохожими и отправились дальше, к кинотеатру «Победа».


Как рассказала корреспонденту НГС одна из организаторов акции, пресс-секретарь компании «Всемайки.ру» Юлия Бармаева, так сотрудники решили поздравить новосибирцев с Новым годом. Для этого они нашли северного оленя — с пони-фермы «Серебряная подкова», которая находится в Берёзовой роще.


Свитер сделали специально для Тунгуса — предварительно сняли с него мерки
Свитер сделали специально для Тунгуса — предварительно сняли с него мерки


«Вообще, этот свитер придумали, вдохновившись давней историей — где-то за рубежом сделали свитера для пони, многие видели эту картинку в Сети. А на Рождество традиционен свитер с оленями — мы подумали, что классно было бы сделать такой свитер для настоящего оленя», — объяснила представитель компании.


Олень давно работает с людьми, поэтому не опасен для окружающих
Олень давно работает с людьми, поэтому не опасен для окружающих


Организаторы подчеркнули, что олень — ручной, он постоянно общается с детьми, поэтому не опасен для окружающих.


Олень шёл не очень быстро — поскольку его то и дело обступали дети и просили сфотографироваться или погладить
Олень шёл не очень быстро — поскольку его то и дело обступали дети и просили сфотографироваться или погладить


В прошлую пятницу на площади Ленина уже побывали северные олени — они пришли на открытие снежного городка, которое состоялось в 30-градусный мороз. Посетители городка делали селфи с оленями и слушали рэп молодого Деда Мороза.

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