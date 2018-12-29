Миллионы за VIP-палаты: заместитель главврача детской больницы пойдёт под суд за мошенничество
Заместитель главврача была уволена ещё во время следствия
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней экс-заместительницы главврача детской больницы
По версии следствия, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Ляпина, занимавшая тогда должность заместителя главного врача детской горбольницы
«При этом путём изготовления подложной документации о взаиморасчётах обвиняемые похитили денежные средства, поступавшие в ДГКБ
Установлены и сообщницы Ляпиной — экс-главный врач детской больницы № 3 Наталья Никифорова и страховщик Елена Климова. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«В ходе следствия 57-летняя обвиняемая заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело (Надежды Ляпиной. - Прим. ред.) было выделено в отдельное производство», — добавили в СК.
Экс-главу детской больницы Наталью Никифорову обвиняют ещё в одном преступлении — получении взятки с вымогательством в крупном размере. При этом с должности главного врача Никифорова уволилась в июне 2017 года после крупного скандала с жестоким обращением с ребёнком в больнице: нянечка ушла домой, привязав руки мальчика к кровати.
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Алёна Истомина
Фото Ольга Бурлакова (1), автора (2)