Миллионы за VIP-палаты: заместитель главврача детской больницы пойдёт под суд за мошенничество

Заместитель главврача была уволена ещё во время следствия

Надежда Ляпина попала под уголовное дело в июле 2018 года   
Надежда Ляпина попала под уголовное дело в июле 2018 года   


Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 57-летней экс-заместительницы главврача детской больницы № 3 Надежды Ляпиной. 


По версии следствия, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Ляпина, занимавшая тогда должность заместителя главного врача детской горбольницы № 3, обманывала пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию. 


«При этом путём изготовления подложной документации о взаиморасчётах обвиняемые похитили денежные средства, поступавшие в ДГКБ №3 от родителей пациентов в счёт оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности в сумме более 8 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер, после чего денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению», — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. 


Обвиняемые работали в детской больнице № 3
Обвиняемые работали в детской больнице № 3


Установлены и сообщницы Ляпиной — экс-главный врач детской больницы № 3 Наталья Никифорова и страховщик Елена Климова. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 


«В ходе следствия 57-летняя обвиняемая заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело (Надежды Ляпиной. - Прим. ред.) было выделено в отдельное производство», — добавили в СК. 


Экс-главу детской больницы Наталью Никифорову обвиняют ещё в одном преступлении — получении взятки с вымогательством в крупном размере. При этом с должности главного врача Никифорова уволилась в июне 2017 года после крупного скандала с жестоким обращением с ребёнком в больнице: нянечка ушла домой, привязав руки мальчика к кровати.

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