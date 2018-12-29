Поросёнок пришёл сдавать шуточную сессию в НГУ — сходил в буфет и на семинар

Мини-пиг гулял по университету и отвечал на вопросы по литературе

После съёмок двухмесячному мини-пигу нашли новых хозяев





В Новосибирском государственном университете сняли новогодний ролик, как мини-пиг из Института цитологии и генетики СО РАН сдаёт сессию, — видео появилось на видеоканале NSU LIFE 29 декабря.





Перед съёмками мини-пиг прошёл обследование у ветеринара. После поросёнок пообедал в буфете университета, познакомился с директором Института философии и права Владимиром Диевым, а потом посетил семинар по истории зарубежной литературы — поросёнок отвечал на вопросы преподавателя гуманитарного института НГУ Людмилы Будневой.









«В день съёмок мы старались не перегружать поросёнка, ведь он ещё совсем маленький. Поскольку сам факт перемещения мини-пига из его привычной обстановки в университет, где много людей, — уже стресс, мы старались давать ему много отдыхать. Но он быстро освоился, даже сам начал подходить к людям. Мы к нему очень привязались. Поросёнок делал всё максимально хорошо, насколько может двухмесячный детёныш, в жизни которого ещё не было никаких событий или какого-то длительного общения с человеком», — рассказала о работе с поросенком режиссер ролика Ирина Соколова.





ИЦИГ согласился отдать поросёнка под номером 3223 студентам НГУ при условии, что ему найдут новых хозяев.





Пристроить мини-пига помог благотворительный фонд «Солнечный город». Куратор проекта «Ищу семью» Виктор Куропато рассказал о поросёнке в социальных сетях, через два часа уже нашлись желающие. Новый год поросёнок встретит уже в семье.





Накануне авторы НГС показали своих домашних питомцев и рассказали об их привычках — в ответ новосибирцы похвастались своими любимцами.