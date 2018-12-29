«Скучно стало, поговорить не с кем»: дальнобойщик забрал бездомного пса и теперь ездит вместе с ним

Псу Ярику около года





Челябинский дальнобойщик забрал в Новосибирске бездомную собаку и отравился с ней в командировку — сейчас годовалая дворняга Ярик едет в Иркутск, а потом отправится на Урал.







«Давно хотел собаку завести. Тут на работе стало скучно, поговорить не с кем. Дай, думаю, интереса ради посмотрю объявления, собачонок каких раздают здесь, — рассказал НГС дальнобойщик из Челябинской области Дмитрий Чуфаров. — Увидел Ярика, сразу понял по фотографиям, что вот он, друг мой».







Дмитрий Чуфаров — дальнобойщик, пса Ярика он нашёл по объявлению





Собаку он смотрел в Новосибирске, так как командировка была именно отсюда — «здесь выгружался». «Позвонил, думаю, лишь бы не забрали его. Нет, сидит, ждёт», — говорит Дмитрий. Он Чуфаров живёт в селе Озерки Челябинской области. Ярик, рассказал водитель, будет новогодним сюрпризом для жены и ребёнка, которые уже давно хотели завести собаку.







Пока собаку выгуливают на поводке, так как на трассе опасно





По словам нового хозяина, Ярику около года. После того как собаку сбила машина, его подобрали и выходили сотрудники организации помощи животным «Кошкино лукошко».







Из Новосибирска они выехали три дня назад, сейчас едут в Иркутск. «Поначалу сидел, смотрел на меня грустными глазами, — рассказал дальнобойщик. — Колбасу даёшь, вроде сначала отвернется. Но колбаса есть колбаса для собаки, краешком зуба всё-таки возьмет, но сильно скромный весь. А сейчас уже освоился, по кабине шастает».







Ярик будет жить с семьёй Дмитрия в Челябинской области





Недавно Ярик залез в карман висящей куртки хозяина и чуть не съел командировочные. «Слышу что-то шуршит. Свет включаю, он деньги рубает, сидит довольный, хрумкает. Наличка была, понадкусал пару соток, — смеётся водитель. — Потом ключи пошли. Вроде спал, потом слышу — брякает. В общем, шкодный парень, нравится мне, непоседа такой. Напарника у меня нет, так что Ярик теперь мой напарник».







Сначала пёс был очень скромным, потом освоился и стал немного шкодить





Три раза в день его выгуливают, правда, на поводке, рассказал дальнобойщик, но Ярик успевает «прыгать по сугробам как сайгак». Домой, рассказал Дмитрий Чуфаров, они вернутся, скорее всего, только через несколько дней — там Ярика ждёт ещё и компания кота и кошки.







В конце декабря приют для бездомных животных Академгородка объявил, что в Новосибирском центре по проблемам домашних животных массово усыпят собак перед Новым годом — в НЦПДЖ эту информацию опровергли, но новосибирцы решили забрать нескольких псов к себе.





Ярик обрёл нового хозяина и едет в Иркутск







