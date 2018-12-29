«Скучно стало, поговорить не с кем»: дальнобойщик забрал бездомного пса и теперь ездит вместе с ним
Годовалый Ярик сначала был скромным, а потом начал шкодить
Челябинский дальнобойщик забрал в Новосибирске бездомную собаку и отравился с ней в командировку — сейчас годовалая дворняга Ярик едет в Иркутск, а потом отправится на Урал.
«Давно хотел собаку завести. Тут на работе стало скучно, поговорить не с кем. Дай, думаю, интереса ради посмотрю объявления, собачонок каких раздают здесь, — рассказал НГС дальнобойщик из Челябинской области Дмитрий Чуфаров. — Увидел Ярика, сразу понял по фотографиям, что вот он, друг мой».
Собаку он смотрел в Новосибирске, так как командировка была именно отсюда — «здесь выгружался». «Позвонил, думаю, лишь бы не забрали его. Нет, сидит, ждёт», — говорит Дмитрий. Он Чуфаров живёт в селе Озерки Челябинской области. Ярик, рассказал водитель, будет новогодним сюрпризом для жены и ребёнка, которые уже давно хотели завести собаку.
По словам нового хозяина, Ярику около года. После того как собаку сбила машина, его подобрали и выходили сотрудники организации помощи животным «Кошкино лукошко».
Из Новосибирска они выехали три дня назад, сейчас едут в Иркутск. «Поначалу сидел, смотрел на меня грустными глазами, — рассказал дальнобойщик. — Колбасу даёшь, вроде сначала отвернется. Но колбаса есть колбаса для собаки, краешком зуба всё-таки возьмет, но сильно скромный весь. А сейчас уже освоился, по кабине шастает».
Недавно Ярик залез в карман висящей куртки хозяина и чуть не съел командировочные. «Слышу что-то шуршит. Свет включаю, он деньги рубает, сидит довольный, хрумкает. Наличка была, понадкусал пару соток, — смеётся водитель. — Потом ключи пошли. Вроде спал, потом слышу — брякает. В общем, шкодный парень, нравится мне, непоседа такой. Напарника у меня нет, так что Ярик теперь мой напарник».
Три раза в день его выгуливают, правда, на поводке, рассказал дальнобойщик, но Ярик успевает «прыгать по сугробам как сайгак». Домой, рассказал Дмитрий Чуфаров, они вернутся, скорее всего, только через несколько дней — там Ярика ждёт ещё и компания кота и кошки.
В конце декабря приют для бездомных животных Академгородка объявил, что в Новосибирском центре по проблемам домашних животных массово усыпят собак перед Новым годом — в НЦПДЖ эту информацию опровергли, но новосибирцы решили забрать нескольких псов к себе.
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Анна Богданова
Фото предоставлены Дмитрием Чуфаровым