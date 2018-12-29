На Жуковского столкнулись две «Тойоты»: у одной из машин прострелено лобовое стекло

В столкновении пострадали два человека

На лобовом стекле одной из иномарок нашли странные отверстия, похожие на следы от пуль







Днём 29 декабря на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись две Toyota Corolla — в столкновении иномарок пострадали два человека.





По информации аваркомов, авария случилась около 12:30 недалеко от дома № 59 на улице Жуковского.





«Toyota Corolla белая двигалась по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону Дуси Ковальчук. Toyota Corolla серая двигалась по улице Жуковского со стороны Дуси Ковальчук в сторону Мочищенского шоссе. У дома Жуковского, 59 Toyota Corolla серая неожиданно выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с белой Toyota Corolla», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».





Оба автомобиля получили серьёзные повреждения





По информации аваркомов, в белой «Тойоте» находился пассажир, который не пострадал в аварии. Водитель белой иномарки получил черепно-мозговую травму.





«Водителя серой "Короллы" тоже увезли на скорой помощи. На лобовом стекле непонятные отверстия, будто в него стреляли», — сообщили в «Автоспасе».





Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД







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