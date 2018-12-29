На Жуковского столкнулись две «Тойоты»: у одной из машин прострелено лобовое стекло
В столкновении пострадали два человека
Днём 29 декабря на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись две Toyota Corolla — в столкновении иномарок пострадали два человека.
По информации аваркомов, авария случилась около 12:30 недалеко от дома
«Toyota Corolla белая двигалась по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону Дуси Ковальчук. Toyota Corolla серая двигалась по улице Жуковского со стороны Дуси Ковальчук в сторону Мочищенского шоссе. У дома Жуковского, 59 Toyota Corolla серая неожиданно выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с белой Toyota Corolla», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в белой «Тойоте» находился пассажир, который не пострадал в аварии. Водитель белой иномарки получил черепно-мозговую травму.
«Водителя серой "Короллы" тоже увезли на скорой помощи. На лобовом стекле непонятные отверстия, будто в него стреляли», — сообщили в «Автоспасе».
В начале ноября на аллее около кинотеатра Маяковского BMW сбил пешехода, протаранил иномарку и врезался в берёзу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Автоспас»