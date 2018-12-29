На Жуковского столкнулись две «Тойоты»: у одной из машин прострелено лобовое стекло

В столкновении пострадали два человека

На лобовом стекле одной из иномарок нашли странные отверстия, похожие на следы от пуль
На лобовом стекле одной из иномарок нашли странные отверстия, похожие на следы от пуль


Днём 29 декабря на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись две Toyota Corolla — в столкновении иномарок пострадали два человека.


По информации аваркомов, авария случилась около 12:30 недалеко от дома № 59 на улице Жуковского.


«Toyota Corolla белая двигалась по улице Жуковского со стороны Мочищенского шоссе в сторону Дуси Ковальчук. Toyota Corolla серая двигалась по улице Жуковского со стороны Дуси Ковальчук в сторону Мочищенского шоссе. У дома Жуковского, 59 Toyota Corolla серая неожиданно выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с белой Toyota Corolla», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


Оба автомобиля получили серьёзные повреждения
Оба автомобиля получили серьёзные повреждения


По информации аваркомов, в белой «Тойоте» находился пассажир, который не пострадал в аварии. Водитель белой иномарки получил черепно-мозговую травму.


«Водителя серой "Короллы" тоже увезли на скорой помощи. На лобовом стекле непонятные отверстия, будто в него стреляли», — сообщили в «Автоспасе».


Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД
Сейчас на месте аварии работают спасатели и сотрудники ГИБДД


В начале ноября на аллее около кинотеатра Маяковского BMW сбил пешехода, протаранил иномарку и врезался в берёзу.

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