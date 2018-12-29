На Дуси Ковальчук столкнулись четыре машины: на месте работают пожарные и скорая

В аварии пострадал водитель одного из автомобилей





Днём 29 декабря на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись четыре автомобиля — на месте аварии работают пожарные и врачи скорой помощи.



По информации аваркомов, авария случилась около 11:40 недалеко от дома на Дуси Ковальчук, 179/4 .



«Toyota Land Cruiser двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону Залесского. Honda и УАЗ двигались также по улице Дуси Ковальчук со стороны Залесского в сторону площади Калинина. Toyota Caldina выезжал со двора, решил пересечь трамвайные пути. Toyota Land Cruiser, двигаясь во втором ряду со стороны Калинина в сторону Залесского, совершил столкновение с Toyota Caldina. После чего Toyota Caldina от удара выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Honda. "Калдина" развернулась, и ей по инерции в заднюю часть автомобиля въехал автомобиль УАЗ», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».



По информации аваркомов, в аварии пострадал водитель Toyota Caldina, однако от госпитализации он отказался.



Согласно сервису Яндекс.Пробки, сейчас по улице Дуси Ковальчук растянулся значительный затор, скорость автомобилей в котором упала до 3–5 км/ч.







На месте аварии работают пожарные и врачи скорой





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